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娛樂 最新消息

泰勒絲婚禮地點曝光！紐約麥迪遜廣場花園完婚 賓客多達1200人

〔記者廖俐惠／台北報導〕眾所矚目的世紀婚禮，泰勒絲與崔維斯凱爾西到底要在哪邊完婚？是大家最想知道的消息。如今傳出，小倆口將在紐約具指標性的「麥迪遜廣場花園」舉行婚禮，預計在超過1200人名觀眾的見證之下正式結為連理。

泰勒絲與崔維斯凱爾西世紀婚禮備受矚目。（達志影像）泰勒絲與崔維斯凱爾西世紀婚禮備受矚目。（達志影像）

綜合《TMZ》、《PAGE SIX》的報導，泰勒絲與崔維斯凱爾西將在7月3日於麥迪遜廣場花園舉行婚禮，兩人對婚事保密到家，以電話取代邀請函，親自致電邀請賓客參加，但仍未透露細節給親朋好友們，只知道婚禮將在今年夏天舉行，準確日期、地點都還不知道。據悉，卡莉克勞斯、柔伊克拉維茲、紅髮艾德、吉吉哈蒂、席琳娜戈梅茲都收到了邀請。

麥迪遜廣場花園是NBA紐約尼克隊、冰球紐約遊騎兵的主場，泰勒絲也在此處表演了8次，恰巧該場地在6月29日至7月6日目前沒有任何其他活動安排。有消息人士指出：「如果你擁有10億元（美金），就能把這個地方變成婚宴會場。」

泰勒絲與崔維斯凱爾西將在NBA尼克隊主場「麥迪遜廣場花園」舉行婚禮。（達志影像）泰勒絲與崔維斯凱爾西將在NBA尼克隊主場「麥迪遜廣場花園」舉行婚禮。（達志影像）

該場館的優勢在於沒有窗戶，狗仔完全無法從外部拍攝到內部的畫面。場館設有地下停車場，賓客進出時不會被人群包圍，有消息人士指出，泰勒絲的婚禮將安排賓客搭乘車輛前往會場，且車窗會特別遮住，且也會利用麥迪遜廣場花園有多個出入口、高度安全的基礎設施，確保賓客隱私。

先前紐約市警察局局長潔西卡提施在會議上也提及，在今年7月需要大量警力維安，包括美國國慶日的相關遊行以及各種運動賽事，講到一半她竟然脫口說「還有泰勒絲婚禮」，後來雖然趕緊稱「我是開玩笑的啦」，但似乎間接證實泰勒絲將在今年7月將於紐約完成終身大事。而報導中也指出，紐約警方以及私人維安單位已經在制定相關計劃，包括封街等等，一點也不能馬虎。

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