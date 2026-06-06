（連線專訪）新世代男神化身太空超人 導演曝一見面就認定是他「可能是我見過最有魅力的人！」

《太空超人》尼可拉斯葛拉辛專訪影音：

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕新版《太空超人》除了由《大黃蜂》導演崔維斯奈特執導外，男主角也找來近年憑《王室緋聞守則》等作品走紅的尼可拉斯葛拉辛飾演亞當王子與太空超人。談到選角過程，他坦言，尋找能夠詮釋「宇宙最強男人」的演員，是整個製作過程中最困難的一件事。

導演崔維斯奈特（中）執導《太空超人》的過程相當開心。（索尼影業提供）

導演崔維斯奈特認為，亞當王子不只是超級英雄，更是一個擁有內心掙扎的人物，因此演員除了要具備動作明星的氣勢，也必須展現幽默、溫暖與脆弱的一面，讓觀眾能夠真心投入角色旅程，「要找到同時具備這些條件的人真的非常困難。」他表示，在選角初期自己甚至不知道答案會是誰。

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然而當崔維斯奈特第一次見到尼可拉斯葛拉辛時，一切立刻明朗起來，「我記得回家後跟太太說，這可能是我這輩子見過最有魅力的人。」他笑說，尼可拉斯身上自然散發出迷人的魅力與親和力，不僅幽默風趣，也讓人感受到真誠與溫暖。

導演崔維斯奈特直說，第一次見到尼可拉斯葛拉辛，就認為他適合演出《太空超人》。（索尼影業提供）

不過當時的尼可拉斯其實從未演過真正的動作英雄，因此接下角色後，他還必須完成另一項艱鉅任務——把自己鍛鍊成觀眾心中的太空超人。崔維斯奈特透露，尼可拉斯花費數個月時間進行密集訓練，不僅大幅增肌，也投入大量武打與特技課程，希望讓觀眾相信自己就是「宇宙最強大的男人」。

導演崔維斯奈特為《太空超人》接受本報專訪。（索尼影業提供）

「他經歷了非常艱苦的過程。」崔維斯奈特表示，「但最終成果令人驚艷，我真的為他感到無比驕傲。這是一場非常出色的演出。」

《太空超人》全台上映中。

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