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娛樂 音樂

65歲資深玉女悲憶生命中摯愛 願意花2000萬重金懸賞

〔記者陽昕翰／台北報導〕65歲資深玉女歌手周思潔的愛犬「周Lucky」病逝多年，前陣子她看到桃園陳小姐在雲林懸賞50萬元尋獲12歲失蹤愛犬「美琪」的新聞，深深觸動身為「犬派」的她，想起這段悲傷往事。

周思潔憶離世5年的愛犬Lucky。（萊格悠國際文化有限公司提供）周思潔憶離世5年的愛犬Lucky。（萊格悠國際文化有限公司提供）

周思潔10多年前在路邊救援雪納瑞「Lucky」，她看了新聞吐露內心最柔軟的一面，「我完全能體會那位飼主『傾盡所有換回寶貝』的心情，因為毛小孩早已跨越寵物的界線，是我們真正的家人。」更表示：「如果換作是我，別說50萬元，為了找回心愛的Lucky，我甚至願意砸下2000萬元重金懸賞。」

周思潔貫徹《人生就是學》的精神。（萊格悠國際文化有限公司提供）周思潔貫徹《人生就是學》的精神。（萊格悠國際文化有限公司提供）

即使摯愛的周Lucky已離世5年多，周思潔仍表示：「他生前穿過的每一件衣服、用過的物品，我都珍藏著。」現在無論是上課、開會，或搭機出國，她都會隨身攜帶裝有Lucky生前小抱枕的專屬小盒子，帶著愛犬繼續環遊世界。

面對好友關心是否會再養狗，周思潔堅定搖頭表示「不敢」，並首度透露不再養狗的原因。她坦言，第一是「怕Lucky會吃醋」；第二則是養狗需要投入大量責任與陪伴時間，如今行程忙碌，實在無法長時間待在家中照顧，「很難再承受那種離開的痛」。

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