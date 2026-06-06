（連線專訪）《太空超人》拒走黑暗路線！導演崔維斯奈特直喊「一秒鐘都沒想過！」

《太空超人》尼可拉斯葛拉辛專訪影音：

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕曾以《大黃蜂》打造細膩情感與復古風格的導演崔維斯奈特，再度挑戰將經典玩具與動畫《太空超人》搬上大銀幕。接受本報專訪時，他坦言自己從8歲接觸《太空超人》開始就是死忠粉絲，因此當電影找上門時，幾乎沒有猶豫便答應接下導演重任。更重要的是，他從一開始就下定決心，絕不把這個作品拍成近年流行的黑暗英雄電影。

導演崔維斯奈特為《太空超人》接受本報專訪。（索尼影業提供）

導演崔維斯奈特回憶，《太空超人》玩具剛推出時，立刻成為自己玩具箱裡最與眾不同的存在，「那些玩具跟我原本擁有的玩具完全不一樣，每個角色都有誇張的肌肉、奇怪的名字，還有各種古怪配件。」他形容這個世界既瘋狂又獨特，甚至有些荒誕，但同時又美麗而純粹，從第一次接觸便深深著迷。

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如今相隔40年，崔維斯奈特笑說很高興終於有機會再次「玩這些玩具」，把童年幻想中的角色搬上大銀幕。他坦言，能夠執導《太空超人》是自己職業生涯最難忘的體驗之一，「這真的是夢想成真。」

導演崔維斯奈特直說，從來沒想過要改變《太空超人》的歡樂風格。（索尼影業提供）

近年不少經典IP重啟時選擇走向更寫實、更黑暗的風格，不過崔維斯奈特透露，自己從來沒有考慮過這條路，「一秒鐘都沒有。」他直言：「因為對我來說，那就不是《太空超人》了。」

崔維斯奈特認為，《太空超人》理應保有明亮、繽紛、古怪、俏皮又充滿歡樂的特質，因此新版電影依舊保留大量幽默與冒險元素。不過他也強調，團隊從未以戲謔態度看待作品，「即使電影有時候很瘋狂、很荒唐，我們依然非常認真地對待它。」

從玩具箱裡的玩具，到操刀全新真人版《太空超人》，導演崔維斯奈特直呼是職業生涯最難忘的體驗之一。（索尼影業提供）

除了保留原作精神之外，崔維斯奈特也替老粉絲埋下大量彩蛋。他笑說，自己當然知道網路上爆紅多年的「What's Going On」太空超人迷因，甚至還特地把該首歌曲《What's Up?》巧妙放進電影當中。除此之外，他也透露「對於真正熱愛這個世界的粉絲來說，電影裡有非常非常多驚喜。」直說片中藏有許多向經典動畫與網路文化致敬的小細節，等待眼尖觀眾逐一發現。

《太空超人》全台上映中。

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