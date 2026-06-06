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大S遊日「雪地重摔飆淚」舊照曝光！小S揭心聲：好多事只有妳懂

〔記者林欣穎／台北報導〕「小S」徐熙娣在姊姊「大S」徐熙媛離世後，時常透過社群分享過往，抒發思念。今（6）日她再度發文，回憶姊妹倆國中時期為了追日本偶像，偷偷報名日本旅行團的趣事，更感性向天上的姊姊喊話：「好多事，只有妳懂。」

小S曝光與大S過去到日本旅遊的照片。（翻攝自臉書）小S曝光與大S過去到日本旅遊的照片。（翻攝自臉書）

小S透露，當年她和大S瘋狂迷戀日本偶像團體SMAP及光GENJI，兩人自認聰明地偷偷報名日本旅行團，希望有機會見到偶像，沒想到因未滿18歲，旅行社立刻致電家長確認，讓媽媽當場氣炸。不過媽媽最後想出折衷辦法，要姊妹倆帶著阿嬤同行，兩人為了追星也立刻答應。

大S曾在雪地中摔倒飆淚。（翻攝自臉書）大S曾在雪地中摔倒飆淚。（翻攝自臉書）

然而到了日本後，姊妹倆雖然偷偷脫團跑去電視台，最後卻沒見到任何偶像，只好乖乖回到旅行團行程。小S也分享一張雪地舊照背後的故事，笑說當時大S突然在雪地滑倒，摔得相當嚴重，痛到眼淚直流、動彈不得。

她回憶，阿嬤見狀立刻將大S扶起來，還用力拍了3下屁股安慰說：「沒事啦，拍一拍就好！」讓大S含著淚看著她，而她則差點笑出來。事後大S還苦笑表示：「老人真的力大無窮，我真的快痛死了。」

小S曝光與大S（圖）過去到日本旅遊照片。（翻攝自臉書）小S曝光與大S（圖）過去到日本旅遊照片。（翻攝自臉書）

小S感性表示，如今回頭看照片，才發現那趟旅程是難得與阿嬤共同出遊的珍貴回憶，「一切的一切都好清晰。」她更在文末向姊姊喊話：「珊，妳現在可以跟阿嬤說『真的很痛啦』。」並吐露自己近來總是不斷留言給姊姊，「因為好多事，只有妳懂，可惜我聽不到妳的答案，沒關係，只要跟妳說，我就很滿足了。」字字句句令人鼻酸。

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