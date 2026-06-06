準備搶票！2026浪人祭盲鳥票開賣 「重磅卡司」將解鎖

〔記者張釔泠／台北報導〕「浪人祭 Vagabond Festival」今日正式宣布將於今年11 月7日（六）至11月8日（日）在台南安平重磅登場，適逢台南運河迎來100周年，本屆浪人祭特別以「百年好運・億載千秋」為核心策展主題，將獨立音樂、環境友善與在地百年的歷史記憶深度融合。

2026浪人祭11月強勢回歸安平。（笨道策展提供）

自首屆舉辦以來，浪人祭始終堅持結合在地文化與環境永續的理念。 今年浪人祭主辦團隊除了致敬台南運河歷經一世紀的流轉，更象徵這條百年之河如同一條時光紐帶，默默為世代生活在此的人們招福與祈求平安。屆時在安平草皮上、隨樂音搖擺之餘，也歡迎樂迷走入台南的街巷，感受運河水面反射的朝露晨光，親身體驗府城的文化溫度。

請繼續往下閱讀...

2026浪人祭11月強勢回歸安平。（笨道策展提供）

2026浪人祭11月強勢回歸安平。（笨道策展提供）

2026 浪人祭限量盲鳥票種「超海鳥學生票」及「超海鳥票」將搶先於6月11日（四）中午12點在 KKTIX 開賣；一般票種則將隨後於6月17日（三）中午 12 點全面啟售。主辦團隊透露，本屆的重磅演出卡司即將解鎖，絕對不會讓樂迷失望。更多活動詳情與卡司資訊，可鎖定浪人祭官方社群與售票頁面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法