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娛樂 日韓

她長得超歹命！算命師苦勸「去整形改運」 竟意外繼承10億土地

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓實境命理節目《天機試煉場》的「最美女巫」盧瑟妃昨天（5日）來台接受訪問，被問到遇過最印象深刻的案例，她透露有一位客人只是進廠維修整個形，後來竟然發大財了。

盧瑟妃分享，曾經幫一個女生算過命，不過一看對方的面向、八字就覺得「她很歹命」，爛桃花也不少。後來她建議這位女生一定要去整形，結果進廠維修之後，整個人就變得很有自信，甚至繼承到爸爸幾十億的土地，驚呆現場所有記者。

南韓有一位女性，只是進廠維修整個形，後來竟然發大財了。示意圖，圖中人物與內文無關。（擷自shutterstock）南韓有一位女性，只是進廠維修整個形，後來竟然發大財了。示意圖，圖中人物與內文無關。（擷自shutterstock）

盧瑟妃認為面相真的能夠改運，記者們則好奇這位女生到底整了哪裡？盧瑟妃則坦言，「眼睛、鼻子、嘴巴、脂肪移植，她該做的都做了！」也透露她有與整形診所配合，自己也會幫醫院的院長看面相。

「最美女巫」盧瑟妃來台接受訪問。（記者王文麟攝）「最美女巫」盧瑟妃來台接受訪問。（記者王文麟攝）

盧瑟妃和Meta命理俊，此次來台參加《Decode Your Fate 解讀你的天機》台北粉絲見面會外，也會一對一為粉絲解答命理問題。談到算命前，是否有一定要做的事情？盧瑟妃表示算命之前會告知神明要幫人服務，除此之外沒有什麼特別的。

Meta命理俊則通常都會在心裡面默默的祈禱：「希望我今天可以用正確的知識，把這個命算得精準。」盧瑟妃風趣補充，其實Meta命理俊不只是心裡的祈禱，還會一邊祈禱一邊做俯臥運動，日常的時候吃一些蛋白質、雞胸肉，建立一個良好的身材體魄，內外兼修。

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