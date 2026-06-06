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娛樂 音樂

六六大順！理想混蛋高雄巨蛋秒殺擔心挨罵 直接宣布加場

〔記者陽昕翰／台北報導〕夯團理想混蛋「永豐金控 理想混蛋 不是天氣晴朗才見面 演唱會」將於10月17日首度登上高雄巨蛋，門票今天上午10點14分開賣，60秒內即宣告完售。主辦單位隨後驚喜宣布，10月18日將加開一場，加場門票將於下週六上午10點14分在KKTIX開賣。

理想混蛋難掩興奮心情。（何樂音樂提供）理想混蛋難掩興奮心情。（何樂音樂提供）

得知高雄巨蛋演唱會秒殺並加場的消息，建廷表示：「為了感同身受小混蛋的心情，我決定也加入搶票行列，結果票都賣完了，我的頁面還在轉，小混蛋們的網路也太快了吧。」

雞丁笑說：「哎呦，又要被沒買到票的親友團罵了。知道秒殺的當下，趕快把各種Line群組設成靜音，確定加場了才敢打開訊息，跟大家分享這個好消息。第一次高雄巨蛋演唱會就能喜上加喜，挑戰雙蛋場，我們一定會卯足全力，帶來最好的演出。」

理想混蛋高雄巨蛋演唱會秒殺宣布加場。（何樂音樂提供）理想混蛋高雄巨蛋演唱會秒殺宣布加場。（何樂音樂提供）

阿哲則透露，售票當下正在努力準備新專輯的新歌，他說：「希望可以順利錄完，趕快把新歌帶給大家。加場的部分也會好好準備，歡迎大家一起來參與。」

可沛開心表示：「2026年6月6日星期六，能在60秒內完成這麼『六』的一件事，真的是六六大順。你們知道6/6加1場是什麼嗎？six seven。」

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