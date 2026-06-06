證實與阿喜分手！無尊慘成「沒人要」代表 小鐘暴怒開嗆：爛東西

〔記者林欣穎／台北報導〕最新一集的《綜藝玩很大》在台北街頭展開了激烈的全新賽事「自己的隊友自己找」。本集節目一開場，KID、小鐘、Eason、無尊、逸翔、Nelson、八弟與馮晨軒等成員分別被孤立在街頭的不同角落等待任務，面對未知的情況感到相當納悶與不安。

小鐘（左）與無尊戰力平平，成績掛零。（綜藝玩很大提供）

節目中，八位成員與來賓被分散在台北的八個不同地點。成員們必須利用手上配發的交通費，搭乘大眾捷運去尋找並網羅心儀的隊員。製作單位雖然貼心設計了不需花費的「直達車」，讓成員在尋人後完成任務即可搭乘，但這輛直達車在指定地點竟然只會停靠短短60秒。當小鐘與無尊得知此規則時，為了趕車只能在街頭狂奔，崩潰大喊：「你怎麼不早講！」。

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尋找隊友的過程也立刻引發了激烈的「搶人大戰」。人氣極高的成員成為眾人爭奪的目標，老神在在的KID甚至從中途攔截，威脅利誘來賓說「你過來，我就是看重你」，硬是把原本要被別人選走的隊友搶過來。

「無人問津」的小鐘（右）與無尊被湊成黑隊。（綜藝玩很大提供）

相較於人氣成員的搶手，被戲稱「無人問津」的小鐘與無尊在配對過程中引發巨大笑料。無尊竟然表示：「自己要篩選成員，並要求小鐘過來找他」。讓小鐘聽聞當場暴怒開嗆：「你這個爛東西，還要我過去找你！」。兩人覺得情況實在太荒謬，最終理所當然地組成了「黑隊」，這對搭檔默契堪稱零分，在別隊紛紛得分時，他們不僅成績持續「掛蛋」，還不斷互相埋怨。

無尊（左起）、小鐘、逸翔、Eason、吳宗憲、KID、馮晨軒、八弟、Nelson。（綜藝玩很大提供）

黑隊在闖關過程中面臨了嚴峻的考驗，他們被要求在街頭拉路人講笑話，並透過觀眾點評來累積滿分三分的積分。無尊對著一臉茫然的觀眾講述冷笑話：「喝完紅酒會變成什麼？搖晃的紅酒伯（台語）」，同時還模仿酒醉的樣子，最終卻慘遭觀眾無情點評，僅獲得一分，場面超尷尬。

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