自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

證實與阿喜分手！無尊慘成「沒人要」代表 小鐘暴怒開嗆：爛東西

〔記者林欣穎／台北報導〕最新一集的《綜藝玩很大》在台北街頭展開了激烈的全新賽事「自己的隊友自己找」。本集節目一開場，KID、小鐘、Eason、無尊、逸翔、Nelson、八弟與馮晨軒等成員分別被孤立在街頭的不同角落等待任務，面對未知的情況感到相當納悶與不安。

小鐘（左）與無尊戰力平平，成績掛零。（綜藝玩很大提供）小鐘（左）與無尊戰力平平，成績掛零。（綜藝玩很大提供）

節目中，八位成員與來賓被分散在台北的八個不同地點。成員們必須利用手上配發的交通費，搭乘大眾捷運去尋找並網羅心儀的隊員。製作單位雖然貼心設計了不需花費的「直達車」，讓成員在尋人後完成任務即可搭乘，但這輛直達車在指定地點竟然只會停靠短短60秒。當小鐘與無尊得知此規則時，為了趕車只能在街頭狂奔，崩潰大喊：「你怎麼不早講！」。

尋找隊友的過程也立刻引發了激烈的「搶人大戰」。人氣極高的成員成為眾人爭奪的目標，老神在在的KID甚至從中途攔截，威脅利誘來賓說「你過來，我就是看重你」，硬是把原本要被別人選走的隊友搶過來。

「無人問津」的小鐘（右）與無尊被湊成黑隊。（綜藝玩很大提供）「無人問津」的小鐘（右）與無尊被湊成黑隊。（綜藝玩很大提供）

相較於人氣成員的搶手，被戲稱「無人問津」的小鐘與無尊在配對過程中引發巨大笑料。無尊竟然表示：「自己要篩選成員，並要求小鐘過來找他」。讓小鐘聽聞當場暴怒開嗆：「你這個爛東西，還要我過去找你！」。兩人覺得情況實在太荒謬，最終理所當然地組成了「黑隊」，這對搭檔默契堪稱零分，在別隊紛紛得分時，他們不僅成績持續「掛蛋」，還不斷互相埋怨。

無尊（左起）、小鐘、逸翔、Eason、吳宗憲、KID、馮晨軒、八弟、Nelson。（綜藝玩很大提供）無尊（左起）、小鐘、逸翔、Eason、吳宗憲、KID、馮晨軒、八弟、Nelson。（綜藝玩很大提供）

黑隊在闖關過程中面臨了嚴峻的考驗，他們被要求在街頭拉路人講笑話，並透過觀眾點評來累積滿分三分的積分。無尊對著一臉茫然的觀眾講述冷笑話：「喝完紅酒會變成什麼？搖晃的紅酒伯（台語）」，同時還模仿酒醉的樣子，最終卻慘遭觀眾無情點評，僅獲得一分，場面超尷尬。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中