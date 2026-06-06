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娛樂 電視

八點檔男星斜槓兒童教育！「報名人數激增」下半年再展店

〔記者林欣穎／台北報導〕斜槓跨足兒童體能教育的藝人古程丰，創立「小超人綜合體能俱樂部」品牌的第三年，找來超模王子潘胤傑、兒童界人氣代表小麥姊姊，以及啦啦隊女神琳妲、沐妍、穆又甯共同參與拍攝，更邀請數十位學員與家長一同入鏡，現場氣氛宛如大型活動，形象廣告片於今（6日）正式上線。

小超人綜合體能俱樂部推出星級導師小麥姊姊王詩尹（左起）、古程丰、潘胤傑、琳妲、穆又甯。（小超人綜合體能俱樂部提供）小超人綜合體能俱樂部推出星級導師小麥姊姊王詩尹（左起）、古程丰、潘胤傑、琳妲、穆又甯。（小超人綜合體能俱樂部提供）

談及孩子們表現亮眼的瞬間，古程丰一度情緒湧上，甚至感動到哽咽，他表示：「最感動的是孩子在比賽現場成功完成動作的瞬間，尤其其中一位孩子在彩排練習時常失誤，正式比賽時卻順利將動作漂亮呈現，讓人感動不已。」

他也強調：「這不只是一支廣告，而是讓孩子的改變被真正看見。」而這樣的改變，不只出現在比賽場上，也真實發生在每個家庭之中。現場多位家長分享，孩子在加入課程後，不僅體能明顯進步，專注力與自信心也有顯著提升。

啦啦隊女孩穆又甯（左起）、王詩尹、琳妲合體拍攝「小超人綜合體能俱樂部」形象廣告。（小超人綜合體能俱樂部提供）啦啦隊女孩穆又甯（左起）、王詩尹、琳妲合體拍攝「小超人綜合體能俱樂部」形象廣告。（小超人綜合體能俱樂部提供）

拍攝廣告的現場同樣充滿溫度，琳妲與穆又甯一到場便迅速與孩子們打成一片。琳妲過去曾於教室授課，深受學員喜愛，現場更有孩子不斷「敲碗」希望她回歸開課；穆又甯則因肩傷休養一段時間，此次復出首支廣告就選擇與古程丰合作，格外受到關注，展現信任情誼，沐妍則在體操比賽現場為小超人選手們加油，散發女神丰采，也表示平常都在球場應援，這次在體操比賽現場感覺很不一樣，也被現場的小選手們萌翻。

過去曾演出《美麗人生》、《機智校園生活》等多部戲劇作品，近年逐步轉型的古程丰，積極拓展事業版圖，逐步在家長圈建立高度口碑，今年夏令營報名人數更較去年成長150%，展現強勁發展動能，在團隊嚴選師資與高標準品質控管下，品牌逐步建立市場信任。古程丰也透露，今年下半年將進軍台北市蛋黃區開設新據點，地點已確認，將全面升級場館與課程內容。

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