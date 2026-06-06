台灣第一美女發威！蕭薔《浪姐7》宇宙一字馬震撼全場

〔娛樂頻道／台北報導〕「台灣第一美女」蕭薔參戰中國競演綜藝《乘風2026》（浪姐7）後話題不斷，最新第四次公演更火力全開，攜手安崎、溫崢嶸、闞清子挑戰蕭亞軒經典歌曲《瀟灑小姐》，一登場就辣秀零贅肉纖腰，還俏皮自我介紹：「大家好，我是『小腰精』蕭薔」，氣場全開。

蕭薔突然祭出一字馬，讓人吃驚。（翻攝自微博）

不只蠻腰吸睛，蕭薔更在舞台上直接祭出「一字馬」和「朝天蹬」高難度動作，驚人柔軟度與核心力量完全看不出歲月痕跡，讓不少觀眾直呼：「這狀態太犯規！」

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蕭薔長年練瑜伽，朝天蹬看來很輕鬆。（翻攝自微博）

演出結束後，蕭薔受訪時依舊金句連發，被問到密集排練有沒有練到「吃手手」，她笑回：「這次不只吃手，而且褲子越跳越鬆！」透露原本合身的舞台褲，經過一連串高強度練習後，腰圍竟直接小了一圈。

蕭薔（左二）攜手隊友挑戰蕭亞軒經典歌曲《瀟灑小姐》。（翻攝自微博）

蕭薔還不忘現場分享養身心得，幽默喊話：「我們人『滾石不生苔』，一定要運動對不對！」一句話逗得全場哈哈大笑，也讓網友大讚她不只保養有術，連心態都相當年輕，完美詮釋什麼叫做真正的「瀟灑小姐」。

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