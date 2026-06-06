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結婚1年報喜！櫻桃姐姐升格準媽媽「多了一位新成員」 柳丁哥哥一句話成焦點

櫻桃姐姐開心分享和寶寶的第一張全家福合照。（翻攝自臉書）櫻桃姐姐開心分享和寶寶的第一張全家福合照。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕兒童台的超人氣主持人櫻桃姐姐（徐莘喬）去年2月和交往6年的男友甜蜜登記結婚，升格當幸福人妻滿一年的她，昨（5日）分享超音波照，驚喜宣布肚中有了新生命。

櫻桃姐姐結婚1年做人成功，甜曝肚中寶寶近況。（翻攝自臉書）櫻桃姐姐結婚1年做人成功，甜曝肚中寶寶近況。（翻攝自臉書）

櫻桃姐姐送老公結婚週年的禮物是懷孕喜訊。（翻攝自臉書）櫻桃姐姐送老公結婚週年的禮物是懷孕喜訊。（翻攝自臉書）

櫻桃姐姐在臉書發文，親自對外證實懷孕的喜訊，並開心宣告：「我們的世界，多了一位新成員！」同時透露目前寶寶的進度，表示已懷孕25週。她也貼心分享一路走來的產檢全紀錄，從一開始得知懷孕後小心翼翼告知老公、兩人在診間第一次親耳聽到寶寶強而有力的心跳聲，再到後來透過超音波清晰看見孩子可愛的臉蛋、看著自己的孕肚一天一天逐漸明顯。影片裡的每一個畫面都充滿了新手媽媽的幸福感，簡直閃瞎眾人。

櫻桃姐姐分享媽媽手冊。（翻攝自臉書）櫻桃姐姐分享媽媽手冊。（翻攝自臉書）

櫻桃姐姐第一次感受胎動。（翻攝自臉書）櫻桃姐姐第一次感受胎動。（翻攝自臉書）

櫻桃姐姐當準媽咪心情興奮（翻攝自臉書）櫻桃姐姐當準媽咪心情興奮（翻攝自臉書）

櫻桃姐姐結婚1年開心懷上寶寶。（翻攝自臉書）櫻桃姐姐結婚1年開心懷上寶寶。（翻攝自臉書）

喜訊公開後，不只吸引了忠實粉絲和網友湧入留言道賀，平時在兒童台裡感情超好的同行戰友們，也集體現身敲碗，包括KIWI姐姐、羚羊哥哥、葡萄姐姐、橘子姐姐等兒童台常客，都紛紛激動地獻上最深祝福，直呼真的等不及要趕快見到櫻桃家族的「最萌繼承人」；向來幽默的柳丁哥哥更是在留言區搞笑盲猜：「會是櫻桃小丸子呢，還是櫻桃小王子呢？」瞬間戳中網友的笑點。

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