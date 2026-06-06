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娛樂 電視

51歲謝金燕爆「連2個月天天吃火鍋」體重竟不增反降…真實數字曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕51歲謝金燕出道多年，凍齡外貌與纖細身材向來是演藝圈的傳奇。她近來在小紅書大方公開自己的飲食習慣與超狂的體重管理方式，更曬出體重計上的真實數字，透露自己即使連續兩個月幾乎天天吃火鍋，體重不但沒有往上飆，反而還能維持在46.95公斤左右，讓人超羨慕。

謝金燕分享飲食養生秘訣。（翻攝自小紅書）謝金燕分享飲食養生秘訣。（翻攝自小紅書）

謝金燕先是大秀自己的一頭烏黑長髮，驕傲表示髮量「多到讓人以為是接髮，全真髮，髮質又好。」之後提到天天吃火鍋卻不會發胖的祕訣，關鍵在於進食順序，她的獨門順序是「菜類、菇類、肉類、蛋、澱粉類」，同時嚴格控制自己每餐只吃八分飽。透過這樣調整飲食節奏與份量，即使天天享用最愛的火鍋，也能大幅減少身體負擔、維持理想體態，每天都吃得超級開心。

金燕大方公開養髮祕辛。（翻攝自小紅書）金燕大方公開養髮祕辛。（翻攝自小紅書）

至於如何維持驚人髮量，謝金燕分享養髮祕辛：「多攝取蛋白質食物，補充Omega 3魚油、鋅、B群、鐵。要睡飽，不要焦慮，吹風機溫度別太高、營養要均衡，即使掉髮也會快快長出來。」

謝金燕分享飲食養生秘訣。（翻攝自小紅書）謝金燕分享飲食養生秘訣。（翻攝自小紅書）

在飲食品質上，謝金燕多年來始終嚴格控制攝取量，堅持遠離油炸食品、含糖食物、加工食品以及精緻澱粉，認為這些東西不僅影響體態，更可能加速老化。她曝光了自己平常的超健康下午茶菜單，包括無糖豆漿、溫泉蛋、水果與堅果等。

最厲害的是，謝金燕透露自己從30歲開始，每天起床喝的黑咖啡裡一定會刻意加入「膠原蛋白粉」與「黑芝麻粉」，直呼這是讓皮膚漂漂之外還減少白髮的終極武器。

謝金燕秀出46.95公斤體重計數字。（翻攝自小紅書）謝金燕秀出46.95公斤體重計數字。（翻攝自小紅書）

除了吃什麼，謝金燕更親自錄影片進行「吃飯教學」。她強調吃東西時一定要刻意放慢速度「咀嚼最少20下再吞」、「吃的慢就對了！維持健康與好身材的重要因素之一，讓大腦有足夠的時間接收飽足訊號，減少食量。Slow down」。

謝金燕分享飲食養生秘訣。（翻攝自小紅書）謝金燕分享飲食養生秘訣。（翻攝自小紅書）

謝金燕分享飲食養生秘訣。（翻攝自小紅書）謝金燕分享飲食養生秘訣。（翻攝自小紅書）

此外，若想讓瘦身效果加倍，在運動後30分鐘至1小時內飲用無糖豆漿，更是絕佳的補充時機。不過，正當大家瘋狂追求體重計上的數字時，謝金燕特別強調一個重要觀念「體重絕不是輕就好，有足夠肌肉量才是正確」，她認為許多人過度執著於數字卻忽略了身體組成，因此一直以來都將「維持肌肉量」視為健康管理的終極目標，而非一味追求變瘦。

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