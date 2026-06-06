為拍《奧德賽》拚出影史第一次！諾蘭靠IMAX完成最大野心壯舉

〔記者許世穎／綜合報導〕金獎名導克里斯多夫諾蘭執導的史詩鉅作《奧德賽》成為全球首部全程使用IMAX攝影機拍攝的劇情長片，完成前所未有的影史創舉。隨著北美展開預售也曝光不少新花絮，包括諾蘭和麥特戴蒙、辛蒂亞、湯姆霍蘭德與羅勃派汀森等豪華卡司分享拍攝心得。

克里斯多夫諾蘭（左）全程使用IMAX攝影機拍攝《奧德賽》，完成影史創舉。（UIP提供）

根據官方最新公開的觀影指南，《奧德賽》每一個畫面皆以IMAX規格拍攝完成，並將以IMAX 70mm及多種大型高階影廳格式上映。這項突破背後的重要功臣，正是曾以《奧本海默》獲得奧斯卡最佳攝影的攝影指導霍伊特范霍伊特瑪。

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身為諾蘭多年來的重要合作夥伴，他曾與諾蘭共同打造《星際效應》、《敦克爾克大行動》、《TENET天能》與《奧本海默》等作品。范霍伊特瑪先前受訪時透露，為了驗證IMAX攝影機是否已進步到足以拍攝整部劇情長片，他特別安排一名孩童在鏡頭前朗讀已故傳奇歌手大衛鮑伊《Sound and Vision》的歌詞，測試攝影機對人物表情與聲音細節的捕捉能力。

飾演奧德修斯的麥特戴蒙直言，《奧德賽》是自己演藝生涯至今規模最大的電影。（UIP提供）

范霍伊特瑪回憶，當那段畫面被投射到IMAX巨幕上時，孩童的神情與聲音展現出前所未有的真實感與親密感，讓現場所有人都深受震撼。諾蘭看完測試畫面後，也相信技術條件終於成熟，足以支撐他多年來的夢想，拍出一部百分之百使用IMAX攝影機完成的電影。

最新花絮中，諾蘭談到改編古希臘史詩《奧德賽》的原因時表示：「《奧德賽》是一個宏偉的故事，把它拍成電影真的是個令人興奮的挑戰。」飾演主角奧德修斯的麥特戴蒙則直言，這是自己演藝生涯至今規模最大、也最具野心的作品，「這絕對是我演藝生涯中規模最大的電影，也是最具雄心壯志的電影。」

克里斯多夫諾蘭史詩新作《奧德賽》也曝光三款海報，包括一般版、IMAX版以及Dolby Cinema版。（翻攝自X）

飾演智慧女神雅典娜的辛蒂亞則盛讚諾蘭兼具磅礡場面與細膩情感的創作能力，「像克里斯多夫諾蘭這樣的偉大導演，可以呈現格局、動作和奇幻場景，但也能注入情感、人性、深度和真實感。」飾演奧德修斯之子鐵拉馬庫斯的湯姆霍蘭德更認為，《奧德賽》是諾蘭創作生涯的集大成之作，「我覺得這部電影集結了他所有的技巧、所有的經驗，而且以他最顛峰的狀態放手一搏。」

就連飾演安提諾烏斯的羅勃派汀森都坦言，這部作品彷彿就是為諾蘭量身打造，「從讀到劇本那一刻起，雖然我有參演，我卻更像個觀眾在想像這部片，甚至比任何人更渴望看到電影，我等不及想看到他們拍出的成果了。」

電影改編自古希臘詩人荷馬流傳千年的經典史詩，描述特洛伊戰爭結束後，英雄奧德修斯歷經重重磨難、踏上漫長返鄉旅程的傳奇故事。豪華卡司包括麥特戴蒙、安海瑟薇、辛蒂亞、湯姆霍蘭德、羅勃派汀森、露琵塔尼詠歐、莎莉賽隆、米亞高絲、班尼薩夫迪、強柏恩瑟與約翰雷奎查默等人。隨著最新花絮曝光，也讓外界更加期待諾蘭如何運用最極致的IMAX技術，將這部跨越數千年的史詩傳奇搬上大銀幕。《奧德賽》將於7月17日在台上映。

《奧德賽》幕後花絮：

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