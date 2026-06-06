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張凌赫沒義務也全賠！粉絲機票住宿費一肩扛 到帳速度快到不敢信

〔記者邱奕欽／台北報導〕張凌赫原定出席南寧萬象城品牌活動，卻因現場安全問題臨時取消，事後工作室宣布全額補償到場粉絲的機票、高鐵、住宿及交通費。然而，補償資料6月3日才截止收件，沒想到6月4日晚間已有粉絲陸續收到款項，讓許多人直呼效率驚人。

張凌赫南寧活動取消，補償粉絲交通住宿費。（翻攝自微博）張凌赫南寧活動取消，補償粉絲交通住宿費。（翻攝自微博）

張凌赫原定5月31日出席南寧萬象城品牌活動，未料現場因人潮過多秩序混亂，甚至傳出玻璃門碎裂情況，活動最終宣布取消。當晚張凌赫工作室發布聲明，表示將補償所有於5月30日至6月1日期間因活動產生的機票、高鐵、住宿、退改簽手續費及市內交通費用，不限受邀或自費前往的粉絲，皆可申請。

值得注意的是，活動取消主因被認為與主辦方安保措施不足有關，張凌赫及工作室在法律層面並無補償義務，仍選擇主動吸收相關費用。補償資料收集至6月3日中午截止，原訂6月15日前完成撥款，不過6月4日晚間已有粉絲在社群曬出支付寶入帳通知，金額約1484元人民幣（約6920元台幣），轉帳備註寫著「5.31南寧萬象城活動交通住宿補償。」

張凌赫南寧活動取消，補償粉絲交通住宿費。（翻攝自微博）張凌赫南寧活動取消，補償粉絲交通住宿費。（翻攝自微博）

收到補償款的粉絲也陸續分享截圖與心得，有人表示「昨天中午才截止，今天就收到了」，也有人寫下「支付寶突然彈出1484元，我就知道是你了」、「牛逼！速度快到不可置信」，目前工作室尚未公布最終補償人數及總金額，但若以單人約1400元人民幣（約6530元台幣）至1500元人民幣（約6995元台幣）估算，整體支出規模並不小。事件曝光後，也有網友翻出張凌赫過去逢年過節發紅包、線下活動主動照顧粉絲等紀錄，再度成為討論話題。

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