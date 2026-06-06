才攜手男友誕出愛的結晶 Karencici自認Loser全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕Karencici推出新專輯《Loser.》，提到專輯名稱，她坦言：「一直都覺得自己是個Loser，我覺得這個詞的意義有點像是一種歸屬感。每次做完作品都會覺得自己可以做得更好，所以永遠不會百分之百滿足，希望自己保持這個心態，不斷繼續成長。」

Karencici盼保持初心，活出最真實樣貌。（華納音樂提供）

在Karencici眼中，世界上沒有絕對的贏家，既然每個人都會有不滿足的時刻，不如坦然接受自己的不完美，誠實活出最真實的模樣。這張專輯融合Pop Rock、Pop R&B等多元流行元素，Karencici再度與製作人男友Kvnloverboy合作，在聲音編排與整體製作上進行大膽嘗試，打破外界既定印象，積極探索更多音樂可能性。

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專輯概念也延伸至7月10日在Zepp New Taipei登場的「The Loser Concert 2026演唱會」。Karencici透露，除了帶來新專輯曲目，還將準備全新編曲與視覺設計。她興奮表示：「這次很期待，因為對於舞台設計有一些新的想法，很迫不及待想要呈現給我的粉絲們看。」

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