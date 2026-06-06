陳學冬消失3年拄拐杖現身！網挖《小時代》插曲歌詞 竟和車禍遭遇全對上

〔記者邱奕欽／台北報導〕消失近3年的陳學冬終於露面，拄拐杖出席奚夢瑤婚禮的畫面曝光後，昔日歌曲《不再見》也被翻出朝聖，其中一句歌詞對照他的車禍經歷，讓不少網友直呼「太玄了！」

陳學冬因2023年一場嚴重車禍淡出螢光幕，近3年來鮮少公開露面，近日他帶傷飛往法國，出席好友奚夢瑤與何猷君的古堡婚禮，拄著拐杖現身的畫面曝光後，許多網友紛紛給予關心，「終於看到他了」、「感覺瘦了不少」、「希望趕快康復！」也有人注意到他至今仍需依靠輔具行走。

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隨著婚禮照片在網路流傳，有網友翻出陳學冬當年為電影《小時代》獻唱的插曲《不再見》，其中一句「祈禱天災人禍分給我，只給你這香氣」意外成為話題。由於陳學冬後來真的遭遇重大車禍、歷經4次手術與漫長復健，不少人直呼歌詞與現實過於巧合，甚至紛紛表示：「好恐怖的巧合...現在終於懂什麼叫避讖」、「這也太玄了吧」、「當年聽歌根本沒想到會成真...」

事實上，陳學冬車禍後右腳脛骨與腓骨開放性粉碎性骨折，傷勢遠比外界想像嚴重，近年更因多部參演作品受到合作演員爭議波及而遭下架，演藝事業一度陷入停擺。面對退圈傳聞，他曾幽默表示：「退圈？什麼圈？哈圈嗎？不會退的，死心吧。」如今再次公開露面，也被不少粉絲視為重新回到大眾視野的重要訊號。

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