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娛樂 電視

梵緯不藏了！公開秘密武器 攜AI打造「賽博宮廟」震撼樂壇

〔記者李紹綾／台北報導〕創作歌手梵緯推出全新台語勵志單曲《天命由我》，歌曲以強烈的情感流露與直擊人心的歌詞，細膩描寫現代人在命運捉弄與現實重壓之下，依然選擇不低頭、不認輸的鋼鐵態度。這不僅是一首高能量的勵志作品，更赤裸呈現了無數打拼人在壓力、孤獨與掙扎中，仍揪心前行的真實心聲。

梵緯攜《天命由我》回歸樂壇，赤裸呈現打拚人孤獨掙扎心聲。（鴻凱娛樂提供）梵緯攜《天命由我》回歸樂壇，赤裸呈現打拚人孤獨掙扎心聲。（鴻凱娛樂提供）

作為梵緯音樂新階段的起點，《天命由我》承載了他對人生與音樂的核心主意識表達。他期盼透過音樂築起一道溫暖的光，鼓勵所有在低谷之中努力打拼的人，永遠不要失去前進的勇氣與掌握自己命運的力量。

自民視八點檔《愛的榮耀》之後，梵緯始終維持著極其自律的創作與發行節奏，持續用音符記錄不同階段的人生情緒與社會觀察。特別的是，在製作層面上，《天命由我》打破傳統框架，首次大量導入AI輔助創作與影像製作技術。從初期的音樂靈感整理、視覺概念發展，到MV場景的大膽生成與數位影像風格設計，皆完美運用AI作為跨時代的創作工具，讓這首音樂作品在視覺張力與敘事高度上，擁有更高自由度且無懈可擊的震撼呈現。

對於與科技的正面對決，梵緯豁達表示，AI並非取代創作，而是延伸創作者想像力與實現能力的終極工具，讓原本停留在腦海中的抽象畫面可以被具體實現，也讓台語音樂擁有了更多跨界與未來發展的可能性。

梵緯透露，接下來將逐步展開驚人的「2026年度音樂計畫」，自6月至12月，他將以極其穩定的節奏「每個月發行一首全新單曲」，持續用不同題材與曲風延伸音樂版圖，逐步建構出完整的個人音樂敘事宇宙。

梵緯攜《天命由我》回歸樂壇，赤裸呈現打拚人孤獨掙扎心聲。（鴻凱娛樂提供）梵緯攜《天命由我》回歸樂壇，赤裸呈現打拚人孤獨掙扎心聲。（鴻凱娛樂提供）

在這幅長遠的創作藍圖中，最讓人耳目一新的，莫過於梵緯正在秘密發展的「賽博宮廟」音樂世界觀。該概念大膽將台灣傳統宮廟信仰的意象，結合賽博龐克的未來科技與數位視覺語言，轉化為介於現實與虛擬之間的超現實音樂系統。在這個世界觀裡，「信仰」被重新解構為數據、符號與情緒能量的流動，形成獨特的未來音樂語境，這也將成為他後續作品中最核心的骨架。

此外，梵緯目前正秘密籌備一張與文化部深度合作的迷你專輯，預計融合音樂、在地文化與視覺影像概念，打造出極具文化深度與時代意義的巔峰之作。這張專輯將作為他階段性的整合大計，並獻給一路支持他的音樂前輩、合作夥伴，以及始終陪伴他的音樂圈重要人物。

面對這波來勢洶洶的發片熱潮，梵緯感性表示：「每一首歌，都是一段人生的紀錄，也是我和世界對話的方式。」隨後更霸氣宣告：「要獻給非常力挺我的大牌巨星天王天后們，以及一路來愛我支持我的粉絲們，梵緯出輯，值得期待。」

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