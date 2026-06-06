自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《六燈獎》主持人驚傳腦出血急救 妻心疼曝最新病況：還有3大難關

〔記者李紹綾／台北報導〕68歲資深藝人寇紹恩曾主持過五、六年級生經典綜藝《六燈獎》，他現為知名牧師，近日驚傳因突發性腦出血緊急送醫搶救，消息一出震驚演藝圈與基督教界。所幸在醫療團隊全力搶救下，腦部手術順利完成，住進神經科加護病房（NCU）觀察。住院第8天，寇紹恩的妻子張琪玫師母昨（5日）透過社群平台證實：「寇牧師醒了！」讓所有親友與粉絲鬆了一口氣。

寇紹恩。（翻攝自寇紹恩臉書）寇紹恩。（翻攝自寇紹恩臉書）

張琪玫透過社群寫道：「6/5紹恩在NCU第八天。感謝主！紹恩醒了。眼睛會睜開看著我。」雖然看到了清醒的曙光，但看著相伴多年的丈夫躺在病床上受罪，她言談間依舊充滿著心疼與不捨，透露寇紹恩目前雖然已經恢復意識，但「還未能拔除呼吸插管、腦引流管。另外他有發燒現象（被積極處理中）。這些會讓他醒來卻不舒服」。

為了能讓寇紹恩盡快轉出加護病房、減輕身體的痛苦，張琪玫特別條列出目前最需要大家幫忙集氣、代禱的「三大難關」，懇請主內家人們舉起代禱的手：

「請禱告神能施恩憐憫祂僕人。1強壯他的自我呼吸，2拔除腦引流管後、腦壓可以正常，3停止發燒。這樣可縮短紹恩拔管的時間。謝謝代禱！」

在陪病、對抗病魔的艱難時刻，張琪玫坦言自己在為自家老公禱告的同時，心裡也「切切想念其他在急難中需要代禱的牧者」，並呼籲大家：「相信代禱的真實力量，不是只因為結果。讓我們一起定晴在祂奇妙慈容。相信祂的恩典真實夠用。正如祂自己所應許的。彼此代禱！仰望主恩！」

看到寇紹恩在生死關頭走一遭、憑藉著頑強生命力與醫療團隊的努力醒過來，不少當年的老觀眾與教友也紛紛湧入社群留言打氣，期待他能順利挺過接下來的拔管考驗，早日康復回到大家身邊。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中