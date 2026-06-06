《六燈獎》主持人驚傳腦出血急救 妻心疼曝最新病況：還有3大難關

〔記者李紹綾／台北報導〕68歲資深藝人寇紹恩曾主持過五、六年級生經典綜藝《六燈獎》，他現為知名牧師，近日驚傳因突發性腦出血緊急送醫搶救，消息一出震驚演藝圈與基督教界。所幸在醫療團隊全力搶救下，腦部手術順利完成，住進神經科加護病房（NCU）觀察。住院第8天，寇紹恩的妻子張琪玫師母昨（5日）透過社群平台證實：「寇牧師醒了！」讓所有親友與粉絲鬆了一口氣。

寇紹恩。（翻攝自寇紹恩臉書）

張琪玫透過社群寫道：「6/5紹恩在NCU第八天。感謝主！紹恩醒了。眼睛會睜開看著我。」雖然看到了清醒的曙光，但看著相伴多年的丈夫躺在病床上受罪，她言談間依舊充滿著心疼與不捨，透露寇紹恩目前雖然已經恢復意識，但「還未能拔除呼吸插管、腦引流管。另外他有發燒現象（被積極處理中）。這些會讓他醒來卻不舒服」。

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為了能讓寇紹恩盡快轉出加護病房、減輕身體的痛苦，張琪玫特別條列出目前最需要大家幫忙集氣、代禱的「三大難關」，懇請主內家人們舉起代禱的手：

「請禱告神能施恩憐憫祂僕人。1強壯他的自我呼吸，2拔除腦引流管後、腦壓可以正常，3停止發燒。這樣可縮短紹恩拔管的時間。謝謝代禱！」

在陪病、對抗病魔的艱難時刻，張琪玫坦言自己在為自家老公禱告的同時，心裡也「切切想念其他在急難中需要代禱的牧者」，並呼籲大家：「相信代禱的真實力量，不是只因為結果。讓我們一起定晴在祂奇妙慈容。相信祂的恩典真實夠用。正如祂自己所應許的。彼此代禱！仰望主恩！」

看到寇紹恩在生死關頭走一遭、憑藉著頑強生命力與醫療團隊的努力醒過來，不少當年的老觀眾與教友也紛紛湧入社群留言打氣，期待他能順利挺過接下來的拔管考驗，早日康復回到大家身邊。

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