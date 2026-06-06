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娛樂 日韓

Faker拒絕女團偶像！要跟黃仁勳吃炸雞 原因超爆笑

〔記者廖俐惠／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天（5日）抵達南韓，第一站就是衝到網咖與「LOL之神」傳奇電競玩家Faker李相赫相見歡。其實Faker曾經被問到，想跟女團成員約會，還是跟科技大老吃飯？他的答案十分有趣，倒是逗笑不少南韓網友。

AI教父黃仁勳與電競之神Faker同台，備受矚目。（達志影像）AI教父黃仁勳與電競之神Faker同台，備受矚目。（達志影像）

Faker在電競界堪稱「神」的等級，先前他與現今最紅女偶像之一的aespa Karina合拍廣告，廣告中問到選Faker還是選Karina？沒想到不少男性還是選擇電競之神Faker，可見Faker在所有玩家心中崇高的地位。

Faker先前跟aespa的Karina一起拍廣告，引發熱烈討論。（翻攝自YouTube）Faker先前跟aespa的Karina一起拍廣告，引發熱烈討論。（翻攝自YouTube）

其實不久前在節目《Lolly Night》中給出殘酷問答，是想跟韓團神顏「張卡薛有」張員瑛、Karina、Sullyoon及有娜一起去漢江玩、點外賣呢？還是跟Faker等世界級的電競玩家一起組隊打LOL，又或者是跟三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源及輝達執行長黃仁勳等科技大老慶祝好事發生，一起吃炸雞。

問題的其中一個選項是與女團神顏一起在漢江約會。（翻攝自YouTube）問題的其中一個選項是與女團神顏一起在漢江約會。（翻攝自YouTube）

Faker在問答當中，選擇與黃仁勳等科技大老吃炸雞，而不是與Karina等女團成員在漢江約會。（達志影像、翻攝自YouTube）Faker在問答當中，選擇與黃仁勳等科技大老吃炸雞，而不是與Karina等女團成員在漢江約會。（達志影像、翻攝自YouTube）

節目中，Faker選擇跟黃仁勳等科技大老吃炸雞。（翻攝自YouTube）節目中，Faker選擇跟黃仁勳等科技大老吃炸雞。（翻攝自YouTube）

Faker當時選擇跟黃仁勳等科技大老吃飯，「因為我肚子餓了，感覺他們會請我吃炸雞，我應該會吃得很香。」超老實回答笑翻不少網友，最後雖然沒有一起吃炸雞，不過Faker成功與黃仁勳會面，也算是夢幻合體。

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