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娛樂 電視

白家綺結婚8年補宴客「最怕這件事」 夫妻「零爭吵神招」曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕「民視一姐」白家綺與老公吳東諺結婚8年，育有7歲兒子「斗宅」和5歲女兒「朵拉」，加上前段婚姻生的兩個女兒，一家六口生活忙碌卻充滿幸福。夫妻倆的婚禮因為一路上被疫情、懷孕和生四寶輪番插隊，直到今年才總算忙到一個段落，宣布將於6月辦婚宴。白家綺昨（5日）受訪透露，目前60幾桌的婚宴已經進入最後統計人數和排座位的魔王關卡。

白家綺結婚8年終於補辦婚宴，曝老公吳東諺戶頭全上繳。（民視提供）白家綺結婚8年終於補辦婚宴，曝老公吳東諺戶頭全上繳。（民視提供）

籌備婚禮往往是夫妻吵架的最高峰，但白家綺分享與吳東諺的「零討論、切蛋糕分工法」，她把婚宴當天的節目流程、表演嘉賓、燈光音響全部切給老公負責，自己則全權主導婚禮佈置、喜餅和喜帖，她笑說：「他所負責的部分，我不參與意見，尊重。我所負責的部分，他也不參與意見。」

不過，白家綺先前去現場彩排，聽到婚顧公司傳達吳東諺改了動線和紅毯位置時，有主見的新娘還是忍不住默默「深吸一口氣」，她開玩笑透露，自己當場連說了3次「好，照他說的」，連婚顧都驚呼：「沒看過配合度這麼高的新娘！」白家綺開釋：「因為我們各自都忙，避免摩擦嘛，結婚都八年了，對於彼此的喜好應該很清楚，所以我們可以全權授權給對方，知道老公選的，再怎麼樣都會有80分，所以我就相信他。」

白家綺（左）、吳東諺（右）籌備婚禮零吵架。（翻攝自臉書）白家綺（左）、吳東諺（右）籌備婚禮零吵架。（翻攝自臉書）

「排座位」往往是最令人燒腦的環節。白家綺被問會不會害怕把「鬧不和的」或「分手的舊情人」排在同一桌，她大笑回應，自己真的不想為了排座位到處去窺探人家八卦：「盡量就我所理解的下去排，如果有什麼不周全的地方，希望大家多多體諒、多多包容。」

婚禮的亮點莫過於花童與伴娘都是「自己生的」，白家綺分享，5歲的女兒「朵拉」日前突然一臉認真問：「媽媽，妳跟爸爸是要結婚對不對？那妳結婚以後，我們還會住在一起嗎？」天真的女兒似乎以為媽媽結完婚就要「嫁出去」搬走。白家綺趕緊解釋：「我是跟爸爸結婚，我們本來就已經結婚了，結婚要請大家吃飯，我們那時候沒有請大家吃飯。所以現在只是要請大家吃飯而已，沒有任何的改變。」這才讓女兒放下了心中的大石。

白家綺透露，婚禮當天沒有繁複的傳統古禮，她笑言：「習俗就沒有了…大聘小聘也沒有了，畢竟他現在戶頭都在我這了。」晚宴就是一氣呵成，由爸爸牽著她的手完成交手儀式，並由牧師及師母證婚。

除了忙婚禮，夫妻倆先前投資千萬、4月開始營運的「樂飛翔親子運動樂園」也越來越穩定。白家綺感動表示，很多媽媽甚至特地從外縣市帶小孩來玩，甚至因為門票太便宜一直催她漲價，她說：「不要啦，就是希望大家在陪伴孩子的時候不要有壓力。」雖然前期投入極大修繕費用、短期內還不可能回本，但看到小朋友玩到不想回家就很滿足。

此外，針對近日驚傳因腦出血接受手術、目前仍在加護病房觀察的《六燈獎》資深主持人兼牧師寇紹恩，寇紹恩的妻子昨日也在社群上透露「紹恩醒了」的好消息。白家綺被問及此事時，也關切表示全教會都在同心為寇紹恩牧師禱告。她透露，寇紹恩牧師算是當年一路帶領宋逸民牧師與陳維齡師母的恩師，雖然私底下沒有直接私交，但全教會這幾天都迫切祈求，希望寇牧師能夠平安、早日恢復健康。

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