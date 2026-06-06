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娛樂 電影

（獨家專訪）「反正我很閒」停更內幕曝光！鍾佳播證實單飛：真的拍不下去

自反正我很閒停更一年後，鍾佳播坦言兩人是單飛不解散，但並非不合。（記者王文麟攝）自反正我很閒停更一年後，鍾佳播坦言兩人是單飛不解散，但並非不合。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕鍾佳播從YouTube頻道「反正我很閒」起家，從2018年創立至今，訂閱數高達72萬，有3支破400萬觀看次數的影片，只是從去年5月起就停止更新，鍾佳播與樂咖也互別苗頭，各有不錯的發展。鍾佳播接受本報專訪坦言，後期真的拍不下去，如今兩人單飛不解散，分開也是為了吸取更好的能量。

「反正我很閒」鍾佳播與樂咖暫時各自單飛，不過仍是好友。（翻攝自反正我很閒臉書）「反正我很閒」鍾佳播與樂咖暫時各自單飛，不過仍是好友。（翻攝自反正我很閒臉書）

鍾佳播與樂咖是高中好友，兩人一起創立了「反正我很閒」，努力經營了2、3年，在2020年一炮而紅，一直到2025年5月卻停更，讓死忠粉絲滿頭問號。鍾佳播坦言，兩人是高中同學，加上又一起工作了6、7年，時間真的非常的久，「雖然我們出片量不大，但強度很高，要一直一起討論，後面的疲乏度是很強的。」

鍾佳播自認現階段並非全盛期，不過對未來充滿希望。（鍾佳播提供）鍾佳播自認現階段並非全盛期，不過對未來充滿希望。（鍾佳播提供）

他也點出，若是要認真拍出一部片，就得密集相處，代表生活超級接近，「我們已經認識了半輩子以上，我一講什麼他就知道，他想什麼我也知道，我們很難有新的想法碰撞出來，到後期已經有點硬擠出來，就算我們想了很多idea，也會覺得不對不對，這個兩三年前拍過了。」

鍾佳播坦言，其實到後期跟樂咖也再努力試了一年，還想拍出一部漂亮的畢業作給粉絲交代，但一直沒有成功，兩人就這樣和平分手。被問到算不算是單飛不解散？鍾佳播笑說有點類似，他認為或許兩人就是要分開吸收新的知識，才會產生新的能量。他也澄清，兩人沒有吵架，但很少約出來吃飯，平常就是傳個好笑的reels影片，就跟現代人維繫感情的方式相同。

鍾佳播一句「啊我就怕被罵」，至今仍是相當受歡迎的網路迷因。（翻攝自反正我很閒YouTube）鍾佳播一句「啊我就怕被罵」，至今仍是相當受歡迎的網路迷因。（翻攝自反正我很閒YouTube）

此次他單槍匹馬推出短片《A計劃》，鍾佳播不諱言過去在「反正我很閒」獲得的經驗幫助非常大，除了整體的規劃上，「人脈」也是過去所累積下來的，才能成功找到各大網紅來助陣，找到很棒的工作夥伴，大家一起齊心協力，是鍾佳播覺得最可貴的地方。

他在片中飾演過氣網紅鍾佳播，鍾佳播回想起當初因為「反正我很閒」爆紅時，也曾有過擔憂，「其實我爆紅時，腦袋想到第一件事情就是『哇現在這麼多人覺得我很讚，等過氣的時候一定很痛苦超糗的』！隨著時間慢慢過去，自己幫自己做好心理準備，反而是等到這一天沒那麼紅的時候，有一種終於等到這一天的感覺。」

鍾佳播認為現階段像是遊戲開了新局，熱血沸騰，什麼事情都能去做。（記者王文麟攝）鍾佳播認為現階段像是遊戲開了新局，熱血沸騰，什麼事情都能去做。（記者王文麟攝）

他自認現階段並非全盛期，反而像遊戲Restart，「滿令人熱血沸騰，有一種好像什麼事情都可以做。」鍾佳播現在35歲，難免與人去比較薪水、人氣，「但我現在很確定的是，好像至少在台灣沒有人在走我這條路，沒有確切比較的對象，比較沒有焦慮。」被問到是否會擔心自己有一天會過氣？鍾佳播笑說，比起大家不喜歡鍾佳播這個網紅，反而更害怕自己寫出來的東西不有趣，會使他非常難過。

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