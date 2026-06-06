（獨家專訪）YouTuber也會拍電影？鍾佳播自掏腰包30萬：這就是我的勞力士

鍾佳播被要求當街伏地挺身，竟然願意照做，親和力十足。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕短影音時代來襲，YouTuber鍾佳播逆流而上，竟然自掏腰包30萬，自導自演拍了一部電影短片《A計劃》（A計畫），甚至還獲得金穗獎最佳劇情片提名，震驚業界人士。鍾佳播接受本報專訪，暢談拍攝秘辛，以及他的電影夢。

鍾佳播從YouTube頻道「反正我很閒」出身，自大學起就開始拍片當助理，擁有10年的拍攝經驗，今年推出自導自演的短片《A計劃》，該片以偽紀錄片的方式講述網紅男主角鍾佳播想要拍攝A片的故事。

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鍾佳播以《A計劃》導演身分出席金穗影展，對他來說是非常新鮮的體驗。（翻攝自金穗臉書）

其實鍾佳播當初只是想要拍長一點的YouTube影片，工作人員也只有3個人，玩票性質居多，但因為攝影師、製片都是金穗常客，說服鍾佳播找剪接師幫忙，弄到最後決定報名金穗獎，沒想到還真的成功入圍。不過他坦言一直以平常心看待，沒有期待就沒有受傷害，正因為開啟了「保護機制」，最後鎩羽而歸，鍾佳播才沒有到那麼遺憾。

鍾佳播拍攝《A計劃》資金有限，直接跟台灣通勤第一品牌借場地拍攝。（鍾佳播提供）

至於作品為什麼要叫作《A計劃》？鍾佳播坦言，原本的目標是「邊拍邊募資」，若是募資成功就是A計劃，失敗就是B計劃，也就是邊拍邊決定短片走向，可惜資金問題、執行力不足，最後計畫告吹，不過由於剪片時一直是以「A計劃」為標題，最後乾脆就以此取名。

Joeman雖然忙於iPhone開箱，但仍願意抽出兩個小時，協助鍾佳播《A計劃》的拍攝。（鍾佳播提供）

事實上，這是他自掏腰包，砸了30萬拍攝的短片，片中找來多名網紅助陣，包括百萬網紅Joeman、台灣通勤第一品牌、呱吉以及演員好友章廣辰，且完全沒有酬勞，全是義氣相挺。不過鍾佳播也沒有那麼不夠意思，在知名餐廳「龍都」開3桌感謝所有朋友，他也特別感謝Joeman，透露Joeman當時正在忙於iPhone開箱，是一年當中最忙的時候，卻仍爽快答應拍攝，讓鍾佳播十分感動。

鍾佳播當街掀衣露肚子，玩得很開，但私下他卻是個內向的精緻男孩。（記者王文麟攝）

片中的鍾佳播與他在社群上的形象如出一轍，讓人以為他是「本色演出」，不過鍾佳播澄清，其實平常的「網紅鍾佳播」也並非「鍾佳播」，一切都是他演的。他在社群上有著「白爛直男」的形象，但他私下其實是個喜歡逛藥妝店、會在家點蠟燭的「精緻BOY」。

這種極大的反差，有時也為他帶來困擾。他坦言，正因為螢幕形象太搞怪，許多網友在路上偶遇他時，總會劈頭開一些白爛的玩笑，甚至帶著挑釁的語氣嗆他，「我的真實個性跟社群上不太一樣。雖然對方很熱情，但有時候在現實中，我的心情還沒轉換過來。」

鍾佳播在《A計劃》當導演，戲外也執起導筒。（鍾佳播提供）

即便如此，他仍相當享受於自己的精神小宇宙，對他而言，網路上的面貌只是一部分，不代表隨時隨地都得如此，在虛擬世界裡，他不斷追求「如何讓人笑」，但在現實的大部分時間裡，他其實沒那麼幽默，過著平淡、甚至自認有點無聊的日常。

這是一個短影音時代，被問到為何鍾佳播願意投入長影音？鍾佳播自認當YouTuber 6、7年的時間，這幾年收入不錯，也有存到錢，同齡的朋友都去買錶、買車或者有一些收藏品，在做自己開心的事，但對他來說，拍片就是讓他開心的事，「對我來說30萬拍一部短片，這就是我的奢侈品開銷，拍片就是我的勞力士。」

不管是幕前幕後，鍾佳播未來還是想繼續拍片。（記者王文麟攝）

如今從金穗影展先起步，鍾佳播的《A計劃》獲得不少好評，對於未來，他自認還不到專業劇組的程度，不過不管是幕前幕後都想要用學習的心情去接觸，但目標是拍一部電影長片，「誰不想啊！那酷斃了！」

鍾佳播現階段也不擔心自己會如同《A計劃》的「鍾佳播」一樣成為「過氣網紅」，因為他認為自己開闢了一條新的道路，因為台灣比較少YouTuber專心拍這類型的片子，「我現在35歲，通常很容易跟其他軌道的35歲去做比較，但我現在很確定，我的這條軌道上沒有相對應的人，因此我沒有焦慮。」

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