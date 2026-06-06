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娛樂 電影

冰原歷險記家族重返大銀幕！《沸常危機》全新冒險火熱來襲

〔記者許世穎／綜合報導〕陪伴無數觀眾長大的《冰原歷險記》系列正式回歸！最新續作《冰原歷險記6：沸常危機》首支前導預告與海報正式曝光，宣告這群史前時代的老朋友即將展開全新冒險。

《冰原歷險記6：沸常危機》宣布明年回歸。（二十世紀影業提供）《冰原歷險記6：沸常危機》宣布明年回歸。（二十世紀影業提供）

除了長毛象曼尼、劍齒虎狄亞哥與樹懶喜德等經典角色悉數回歸之外，人氣角色巴克、艾莉，以及永遠追逐橡實的鼠奎特也將再度登場，掀起粉絲滿滿回憶殺。

從曝光的前導預告可見，冰原歷險記家族這次竟從火山口猛烈噴發而出，意外闖進一個充滿危機的神秘失落世界。面對遍地恐龍、熔岩噴發與未知生物，他們不僅得設法化解危機，更將展開一場笑料百出的史前冒險。

《冰原歷險記6：沸常危機》曝光首張海報及首支預告。（二十世紀影業提供）《冰原歷險記6：沸常危機》曝光首張海報及首支預告。（二十世紀影業提供）

除了熟悉的主角群之外，可愛又搗蛋的負鼠兄弟可拉鼠與愛迪，以及小鼠奎特等角色也將加入冒險行列，讓系列招牌的搞笑互動再度升級。預告最後更可見鼠奎特依舊對心愛橡實念念不忘，再次成為引爆混亂的重要關鍵之一。

《冰原歷險記6：沸常危機》由曾執導《冰原歷險記：巴克大冒險》的約翰唐金再度掌舵，並由參與過《冰原歷險記》及《冰原歷險記：笑星撞地球》的資深製片蘿莉佛特擔任製片，預計於2027年2月在全球盛大上映。

《冰原歷險記6：沸常危機》前導預告：

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