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娛樂 電影

史上最狂爆米花桶！諾蘭御用IMAX攝影機變身《奧德賽》限量周邊

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎大導克里斯多夫諾蘭執導的史詩新片《奧德賽》還沒上映，先是北美預售造成系統大當機，更有相關周邊搶先引爆影迷話題。IMAX近日宣布推出限量版「IMAX Film Camera Popcorn Bucket」爆米花桶，以諾蘭多年來愛用的IMAX 15/65mm膠卷攝影機為設計靈感，不僅外型神還原，更內建可發光觀景窗，成為電影迷與器材迷爭相收藏的新目標。

克里斯多夫諾蘭執導《奧德賽》破天荒全片以IMAX拍攝。（UIP提供）克里斯多夫諾蘭執導《奧德賽》破天荒全片以IMAX拍攝。（UIP提供）

這款爆米花桶並非單純復刻攝影機外觀，觀景窗亮起後還會呈現《奧德賽》畫面，並以IMAX獨家的1.43:1超大畫幅呈現，象徵這部電影對IMAX格式的全面運用。商品目前僅於IMAX官方網路商店限量販售，數量有限，售完為止。

值得一提的是，《奧德賽》也是影史首部全片以IMAX Film Cameras拍攝完成的劇情長片。諾蘭過去曾在《黑暗騎士》、《星際效應》與《奧本海默》等作品大量使用IMAX 15/65mm攝影機，並將其稱為電影拍攝的「黃金標準」。這套規格擁有極高解析度，能呈現遠超傳統35mm膠卷的影像細節，也因此成為許多影迷心中的夢幻拍攝設備。

IMAX推出「IMAX Film Camera Popcorn Bucket」爆米花桶。（翻攝自X）IMAX推出「IMAX Film Camera Popcorn Bucket」爆米花桶。（翻攝自X）

根據官方資料，《奧德賽》拍攝期間共消耗超過210萬呎膠片，並導入專為本片打造的新一代IMAX攝影機與全新隔音系統，讓劇組首度能在全片規模下完整運用IMAX膠卷格式拍攝與同步收音。屆時部分IMAX with Laser及IMAX 70mm影廳，更將全程以1.43:1畫幅放映，讓觀眾能完整體驗諾蘭打造的史詩級視覺效果。

隨著電影上映進入倒數，這款向IMAX經典攝影機致敬的限量爆米花桶，也被不少影迷視為《奧德賽》上映前最具話題性的收藏周邊之一。《奧德賽》將於7月17日台美同步上映。

「IMAX Film Camera Popcorn Bucket」爆米花桶宣傳影片：

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