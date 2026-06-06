超狗太紅了！《超少女》女主角親錄影片喊話台粉 力挺毛孩領養不棄養

〔記者許世穎／台北報導〕DC宇宙年度話題新片《超少女》上映倒數，片中人氣角色「超狗」氪普托憑藉又萌又搗蛋的形象早已圈粉無數。片商昨（5）日晚間攜手中信兄弟與臺中市動物保護防疫處，在台中洲際棒球場舉辦主題日活動，除了邀請狗狗與訓犬師帶來精彩表演外，飾演「超少女」的米莉愛考克以及新角色「露西」的伊芙雷德利也特別錄製影片向台灣粉絲問候，暖心呼籲重視領養與終養不棄養觀念。

《超少女》主角米莉愛考克（右）與伊芙瑞德利，為台灣觀眾錄製一段暖心影片。（華納兄弟提供）

兩人在影片中表示，每一隻被救援的毛小孩都是陪伴人類最珍貴的夥伴，「正因為有大家的愛與支持，更多像氪普托一樣的生命才能獲得第二次機會，找到溫暖的新家。」真誠發言也獲得現場球迷熱烈迴響。

請繼續往下閱讀...

此次主題日活動結合棒球、電影與動保理念，希望透過娛樂活動提升民眾對飼主責任的認識。現場邀請邊境牧羊犬「波特」與金牌訓犬師珺珺登台演出，展現穿腿、迴旋、跳躍及同步行進等高難度動作，默契十足的表演贏得滿場掌聲。隨後波特更化身「超級捕手」，完成象徵性開球儀式，讓球場氣氛嗨到最高點。

《超少女》與中信兄弟主題日找來金牌訓犬師珺珺與「波特」擔任開球嘉賓。（華納兄弟提供）

在全新DC宇宙中占有重要地位的氪普托，靈感其實來自製片兼DC工作室共同執行長詹姆斯岡恩的養狗經驗。這隻忠誠卻時常闖禍的超能力狗狗，不僅成為粉絲最喜愛的新角色之一，也將在《超少女》中扮演推動劇情的重要關鍵。

故事將跟隨超少女踏上跨越多個星球的冒險旅程，為了尋找拯救氪普托的重要解藥而展開行動，同時帶領觀眾進一步探索全新DC宇宙的廣闊世界觀，以及氪普托背後不為人知的身世秘密。

披著「超狗」披風的邊境牧羊犬「波特」，化身為球場上的超級捕手。（華納兄弟提供）

隨著電影上映進入倒數，片商也公開終極預告與預售票資訊，凡購買預售票即可獲得全卡司特典海報；上映首日前往觀影的粉絲，還可收藏限量原文漫畫與首日限定工藝海報。首週觀影觀眾則有機會獲得採用光束紋雷射工藝設計的神秘款海報，而IMAX、4DX及SCREENX等特殊版本場次，也將推出專屬限定特典，號召粉絲搶先進戲院朝聖。

《超少女》以IMAX特製拍攝，將於6月24日 2D · 3D · IMAX · 4DX · Ultra 4DX · SCREENX · Dolby Cinema· Dolby Vision Atmos 同步上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法