（專題）下檔後上演「第二春」！國片《大濛》登Netflix火速奪冠 網淚崩：後勁比洋蔥強

〔記者蕭方綺／專題報導〕上週串流平台排行榜依舊是韓劇、中國劇的天下，不過一部台灣電影卻意外殺出重圍。國片《大濛》去年上映時靠著好口碑一路逆襲，全台票房最終突破1.12億元，不少觀眾都是哭著走出戲院；下檔近一年後，竟又在串流平台上演「第二春」，5月27日登上Netflix後火速衝上台灣排行榜冠軍，再度掀起觀影熱潮。

不少當初錯過院線的觀眾趁著週末補課，也讓《大濛》在社群平台掀起洗版式討論。有人直呼「後勁比洋蔥還強」，也有人看完感嘆如今習以為常的自由，其實得來不易。電影不只賺走觀眾眼淚，也成功留下餘韻。

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國片《大濛》熱潮不只在台灣連續多天穩坐排行榜冠軍，更一路燒到海外。（Netflix提供）

▶▶Netflix

朴恩斌、車銀優主演的韓劇《超能路人甲》蟬聯冠軍，《我的王室死對頭》、《劉在錫的民宿法則！》與《秒殺愛情》則穩守二至四名。此外，中國劇《耀眼》、台劇《男公館》、動畫《黃泉使者》等作品也持續在榜內受到觀眾熱烈關注。

此外，國片《大濛》的熱潮不只在台灣連續多天穩坐排行榜冠軍，更一路燒到海外。除了在香港登上日榜第一名，向來競爭激烈的南韓市場更衝上日榜第2名，讓這部台灣電影成功在亞洲觀眾之間打開話題。

朴恩斌、車銀優主演的韓劇《超能路人甲》蟬聯冠軍。（Netflix提供）

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浪漫韓劇《21世紀大君夫人》展現超強人氣，連續第6週穩坐冠軍寶座。《雨霖鈴》緊追在後拿下亞軍，另一部韓劇《賭金》則排名第3。此外，美劇《曼達洛人》本週上升至第8名，成為榜單中少數突圍的歐美作品。

IU（左）、邊佑錫跨越圍牆的浪漫之吻，象徵著兩人的愛超越階級身分。（Disney+提供）

▶▶MyVideo

《良陳美錦》迎來精彩大結局後熱度持續延燒，而療癒韓劇《蔚藍之春》也擠進第5名。

《良陳美錦》迎來精彩大結局後熱度持續延燒。（MyVideo提供）

▶▶CATCHPLAY+

跟播美劇《夢魘絕鎮 S4》不負眾望持續蟬聯冠軍寶座；本週新進榜亮點則有首播科幻驚悚電影《未來弒界：巴黎淪陷》以及獨家上架的韓綜《第3屆亞洲明星娛樂大獎》，兩部新片勢頭強勁。

美劇《夢魘絕鎮 S4》不負眾望持續蟬聯冠軍寶座。（CATCHPLAY+ 提供）

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大河劇《豐臣兄弟！》憑藉仲野太賀、池松壯亮、菅田將暉的超強陣容再度強勢霸榜奪冠；即將於6月4日迎來最終大結局的台劇《向流星許願的我們》，靠著「流星四少」的深情奔赴穩坐亞軍；而由李昀銳、關曉彤主演的《耀眼》則是CP感爆棚，開播首日便展現超高人氣，直接空降排行榜第三名。

《豐臣兄弟！》憑藉仲野太賀、池松壯亮、菅田將暉的超強陣容，再度強勢霸榜奪冠。（LINE TV 提供）

中國劇《家業》奪得冠軍寶座。（iQIYI 提供）

▶▶愛奇藝

中國劇《家業》奪得冠軍寶座，緊隨其後的是同樣表現亮眼的《佳偶天成》，第三名則由熱門南韓綜藝節目《花樣青春限量版》拿下。

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