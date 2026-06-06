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娛樂 最新消息

蘇晏霈空窗6年渴望閃婚！開3條件徵男友...揭羅子惟出局原因

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈在民視八點檔《豆腐媽媽》和羅子惟組「勝玲CP」，隨著羅子惟車禍「領便當」宣告斷線，但兩人強烈的戀愛感仍讓大批粉絲走不出傷痛，頻頻敲碗希望他們戲外真的在一起。先前羅子惟被問到交往可能性時，還把球拋回給女方直呼：「問她啊？」蘇晏霈昨受訪當場發了一張「好人卡」，直言下戲後兩人完全沒火花，單純把對方當同門師弟：「他很努力、認真的男生。」

蘇晏霈近期忙拍《豆腐媽媽》。（民視提供）蘇晏霈近期忙拍《豆腐媽媽》。（民視提供）

提到萬眾矚目的「勝玲CP」為何戲外卡關？蘇晏霈一提到羅子惟，忍不住吐槽：「大直男，他太大直男了。」稱兩人真的是很好的同事、朋友，「他很信任我，我也會願意教他、帶他，他真的很認真」，她笑虧羅子惟是個說一做一的人，完全不會舉一反三想得更長遠，常常讓她覺得「嗯…好吧！就這樣」。

蘇晏霈曾和王振復低調交往5年，後來因對結婚沒共識分手，她空窗整整6年，坦言現在談感情會以結婚為前提，開出的另一半條件非常現實且明確：「能照顧我、經濟獨立、個性要好。我喜歡男生比較細心，想得比我還多一點點就夠了。」

蘇晏霈感情空窗6年渴望閃婚。（民視提供）蘇晏霈感情空窗6年渴望閃婚。（民視提供）

雖然身邊好友如陳美鳳、白家綺、方馨、樓心潼等人都急著幫她物色對象，但因為姐妹淘的另一半都太優秀，一比較之下反而很難牽線。蘇晏霈表示，自己對年紀完全沒設限，「比我小也可以」，她更自曝，如果遇到對的人，不排除閃婚：「這也很難講。如果遇到對的人，真的要好好把握。遇到好的，搞不好明天（就閃婚），那個人真的要趕快出現。好期待。」直言希望下一段戀情能「快、很、準」一次到位，不用再花時間重新經營。

雖然戲外的情路零進展，但戲裡蘇晏霈的感情線依舊精彩，她接下來在《豆腐媽媽》會與陳志強配對成新CP。由於陳志強的老婆曾智希也在同一個劇組，被問到跟人夫拍親密戲會不會尷尬、如何拿捏界線？蘇晏霈老神在在表示，自己過往跟柯叔元、傅子純、黃文星、曾子益、吳政皓等人夫都配對過，經驗豐富。她分享自己行走江湖的「防護罩」守則，就是私底下絕對不跟人夫閒聊，連劇本都很少私下討論，倘若得要討論隔天的劇本，「我可能會跟他另外一半先講，至少要讓另外一半知道」。

蘇晏霈希望另一半「能照顧我、經濟獨立、個性要好」。（民視提供）蘇晏霈希望另一半「能照顧我、經濟獨立、個性要好」。（民視提供）

38歲的蘇晏霈被問到凍卵話題，自招做了一半的凍卵療程，她之前去醫院檢查，得知自己可以凍20幾顆卵，但因為排卵期剛好都撞到她想出國旅遊的時間，回國後她轉念一想：「好像不需要耶！我覺得這種事就是順其自然。上天會給你，就給你。」就算被警告以後會後悔，她也樂觀表示目前完全不會。

至於民視近來推出「雙八點檔」導致《豆腐媽媽》時數縮減、演員片酬面臨打折的情況。蘇晏霈展現極高EQ，笑稱房貸很正常、沒有壓力：「我可以用其他的工作補。」至於片酬減少？她說：「工作量減少自然薪水減少，我覺得這很正常的事情。滿尊重公司的決定。」

羅子惟。（資料照，記者陳奕全攝）羅子惟。（資料照，記者陳奕全攝）

蘇晏霈眼看要趕回林口劇組，鬆口劇透《豆腐媽媽》接下來的爆點：「羅子惟要回來了！」她極力否認不是雙胞胎，更當場拍點保證：「觀眾的祈求，大家都聽到了。是活人。」之後指著自己腫脹的雙眼笑說：「我眼睛會腫，就是因為昨天跟他演了幾場戲，看到他就是哭了。這條線是最近才決定，然後趕快執行。我昨天真的哭了好多場。」隨後她便急忙揮手告別，打趣說：「對，羅子惟在等我了。」

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