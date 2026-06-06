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樂天女孩赴美應援遇驚魂！工作車遭「砸窗洗劫」岱縈嚇壞吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩成員岱縈、若潼、貝佳頤、卉妮、熊霓，於5月30日受邀赴美，參與西雅圖水手隊舉辦的「台灣日」，成功將台灣啦啦隊應援文化、樂天女孩熱情專業的形象，與台灣棒球魅力推向國際舞台。然而，這趟行程卻發生一段驚心動魄的插曲。

熱烈的應援活動結束，女孩們前往用餐時，發現停放在路邊的工作車上一扇小窗遭竊賊敲破，部分女孩隨身化妝包與護照等重要物品不幸遺失。

樂天女孩岱縈、若潼、貝佳頤、卉妮、熊霓與西雅圖水手隊女孩們「台灣日」應援合影。（樂天桃猿提供）樂天女孩岱縈、若潼、貝佳頤、卉妮、熊霓與西雅圖水手隊女孩們「台灣日」應援合影。（樂天桃猿提供）

面對突發事件，樂天女孩克服心理壓力後，穿上應援戰袍，於水手隊主場與「三太子」驚喜合體，動感與熱力四射的演出，讓現場僑胞熱血沸騰，掌聲不斷；活動後，幾位女孩也貼出美照，與粉絲分享在西雅圖的演出點滴，也感謝在地單位的大力協助、順利演出，返台後並向粉絲們溫情喊話「我們很安全，請不要擔心」。

若潼在社群上感性謝謝這幾天給予掌聲與笑容的觀眾，岱縈坦言：「沒想到會遇上這種事，當時真的嚇壞了；但演出時，看見現場那麼多台灣人揮舞國旗應援，覺得一切都值得了。」卉妮雖損失了化妝包，但慶幸有隊友們的全力支援，她在美國行程最後一日，貼出西雅圖夕陽美景沉澱心情，並感性表示：「大家都好專業，彼此互相照顧，才成就了這場完美的演出。」

熊霓則堅定地貼出美照，強調無論碰到什麼危機，都要將最美好、最專業的一面呈現給所有海外的華人與粉絲。貝佳頤亮出在球場絕美光線下的臉龐，不僅感謝女孩們一路互相扶持，也興奮分享：「美式加油方式真的很不同，是非常美好有趣的海外體驗！」

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