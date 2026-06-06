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娛樂 電視

白冰冰感嘆台語歌壇天后接連淡出 提陳盈潔近況有感：要珍惜當下

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》本週邀請到秀蘭瑪雅以及實力派唱將伍浩哲，兩人節目中合唱《你我相逢》、《雪中紅》、《歡喜再相逢》兩人教授等級的歌聲讓全場讚嘆聲連連。

陽帆（左起）、伍浩哲、秀蘭瑪雅、白冰冰。（民視提供）陽帆（左起）、伍浩哲、秀蘭瑪雅、白冰冰。（民視提供）

白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持群一出場就合唱《為你唱一首歌》，曲畢，陽帆忍不住問白冰冰為何她在合唱時要唱這麼大聲？是剛睡醒嗎？白冰冰笑說這首歌讓她回憶起台語歌后陳小雲，百感交集的她感嘆台語歌稱霸的后級人物，現在又傳出陳盈潔身體出狀況，黃乙玲又虔心修佛，這些超大咖留下很多作品，請觀眾鎖定節目。

陽帆也特別提到「無常」，每一個人都要珍惜當下，白冰冰再度出招問：「兩個禮拜錄影才能見一次面，你有珍惜我、有想我嗎？」，讓陽帆話鋒一轉馬上冷回：「沒有。」讓白冰冰氣得追打。

秀蘭瑪雅（右）以及實力派唱將伍浩哲擔任來賓。（民視提供）秀蘭瑪雅（右）以及實力派唱將伍浩哲擔任來賓。（民視提供）

節目中邀請到專業實力派的伍浩哲，一直被白冰冰詢問他真實身份是不是一位「教授」？專業的程度一點歌手的氣質都沒有，讓伍浩哲哭笑不得的說可能現在有擔任歌唱評審，沒想到長得越來越專業！秀蘭瑪雅在節目上「超放得開」，白冰冰不斷模仿秀蘭瑪雅的wave讓全場笑翻，但也讓觀眾看到害羞的金曲歌后不一樣一面。

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