YTR泰國地底挖礦險窒息！「連挖三顆寶石」價碼曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕八大《自由的旅行者》第三季泰國行，主持人融融與搭檔黃可欣親身體驗礦工挖寶工作，融融描述過程，「像爛泥巴坑，空間很窄、又悶熱，第一次感覺到空氣稀薄，連講話都很吃力。」即使常保持運動習慣的融融，感覺氧氣不足，導致汗流浹背，呼吸、心跳也不自覺加快。

黃可欣（中）挖寶石預測價值10萬塊，老闆潑冷水：「只有500塊。」（八大電視提供）

融融、黃可欣兩人搏命演出，前進地底採礦，眼看融融毫無斬獲，黃可欣卻一口氣挖到三顆寶石，自己笑稱這價值應該有台幣10萬塊！沒想到立刻被潑冷水，「妳挖的只值500塊台幣。」事後兩人深切感受到挖寶工作的不容易，融融說：「我想最後不管挖掘出來的寶石價值如何，它背後所代表的精神，都值得被敬重。」

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此外，兩人還拜訪駐泰國有名的台商「鷹國霸主」，出發前，融融興奮表示：「在知道能近距離與猛禽老鷹接觸時，是我整趟最最最期待的一個行程。」在看到各式品種的老鷹後，黃可欣則是喃喃自語說：「不怕、不怕，一點都不怕，只要牠們離我遠一點就好。」

融融（左）描述挖寶石環境像爛泥巴坑，空間很窄。（八大電視提供）

在介紹全世界猛禽排名第二兇猛的非洲冕鵰時，特別讓融融、黃可欣近距離觀賞，正當融融試圖靠近並撫摸時，竟遭非洲冕鵰翅膀打一巴掌，突如其來的舉動讓黃可欣驚嚇後退。隨後等一切準備就緒，融融忍不住用「催眠」方式跟黃可欣說：「想像是150萬現金！」黃可欣才逐漸放下戒心，開玩笑說：「是現金的話我要抱了！」

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