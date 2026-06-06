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（專題）影史7大「經典展昭」男神盤點！焦恩俊擁古裝神顏 「他」被封無可取代標準答案

〔記者蕭方綺／專題〕楊洋、章若楠、方逸倫主演的武俠劇《雨霖鈴》日前迎來大結局，楊洋飾演的「南俠展昭」一路從開播打到最終回，在決戰襄陽王大本營「沖霄樓」時更直接把悲壯感拉滿。一身紅袍染血、遍體鱗傷仍死守信念，最後在漫天飛雪中撐劍而立的畫面，讓大批網友瞬間淪陷，狂讚根本是「美強慘天花板」。

《雨霖鈴》播出期間話題不斷，楊洋不只貢獻高顏值，拳拳到肉的武打戲也成功圈粉，更讓一場意想不到的「展昭宇宙」悄悄展開。先是《少年包青天》的少年展昭釋小龍驚喜現身站台，與楊洋同框上演「兩代展昭世紀合體」；接著《七俠五義》的焦恩俊也隔空送上祝福。短短幾天內接連出現兩位經典展昭，讓網友笑翻直呼：「這是歷代御貓校友會吧！」更有人敲碗表示：「照這個節奏下去，下一個應該輪到何家勁出來認證了。」意外掀起一波回憶殺。

「展昭」堪稱華語影視圈最神奇的男神角色之一。有人靠演霸總爆紅，有人靠偶像劇圈粉，但能被選中穿上那件紅袍、掛上御前四品帶刀護衛頭銜的，幾乎清一色都是當代古裝男神。從何家勁、鄭少秋、黃日華、焦恩俊，到劉德華、釋小龍，再到如今的楊洋，每個版本都有自己的擁護者。

如果說何家勁是許多人心中的「標準答案」，焦恩俊是「古裝顏值天花板」，釋小龍是「童年熱血代表」，那麼楊洋大概就是最新一代的「戰損系展昭」。究竟哪一位展昭最讓你印象深刻？本報盤點7位經典御貓男神，看看誰才是你心中的最強南俠。

何家勁可說是沒人能超越的展昭天花板。（翻攝自微博）何家勁可說是沒人能超越的展昭天花板。（翻攝自微博）

1.何家勁–沒人能超越的展昭天花板

如果展昭有身分證，照片大概就是何家勁。提到展昭，全華人心中雷打不動的經典絕對是何家勁！在《包青天》中，他英氣逼人、正氣凜然的形象深職人心。對無數觀眾來說，何家勁就是展昭的代名詞，私下也保養得宜被封凍齡男神，是後輩難以超越的「業界標準答案」。

焦恩俊把展昭演出少年俠客感。（翻攝自微博）焦恩俊把展昭演出少年俠客感。（翻攝自微博）

2.焦恩俊–古裝顏值外掛版展昭

在《七俠五義》中飾演展昭，焦恩俊完美的五官與儒雅帶俠氣的氣質，讓他被譽為「古裝神顏天花板」。《七俠五義》播出時，外界原本擔心接棒何家勁壓力太大，沒想到焦恩俊一出場就靠盛世美顏征服觀眾，他演活了展昭的深情與隱忍，日前更隔空為楊洋送上祝福，大方前輩風範引發兩代男神粉絲淚崩。

釋小龍（前）可說是全台觀眾看著長大的少年展昭。（翻攝自微博）釋小龍（前）可說是全台觀眾看著長大的少年展昭。（翻攝自微博）

3.釋小龍–全台觀眾看著長大的少年展昭

別人家的11歲還在寫作業，釋小龍已經在飛簷走壁。《少年包青天》中的少年展昭，是許多七、八年級生的童年回憶。頂著招牌光頭、靠真功夫打天下的釋小龍，把展昭演得熱血又可愛。日前他更現身《雨霖鈴》活動與楊洋同框，被網友笑稱是「展昭學長回來驗收學弟成果」。

劉德華在《老鼠愛上貓》中，把展昭演成風流瀟灑的大俠。（My Vedio提供）劉德華在《老鼠愛上貓》中，把展昭演成風流瀟灑的大俠。（My Vedio提供）

劉德華（左）、張栢芝在《老鼠愛上貓》分別飾演展昭、江湖俠客白玉堂。（翻攝自微博）劉德華（左）、張栢芝在《老鼠愛上貓》分別飾演展昭、江湖俠客白玉堂。（翻攝自微博）

4.劉德華–最不按牌理出牌的展昭

在《老鼠愛上貓》中，劉德華把展昭演成風流瀟灑的大俠，不再只是辦案機器，而是一個渴望自由、有血有肉的人物。加上張柏芝女扮男裝飾演白玉堂，讓整部片變成充滿粉紅泡泡的另類展昭宇宙。

黃日華（右）二度演出展昭，算是最有大俠味的展昭。（翻攝自微博）黃日華（右）二度演出展昭，算是最有大俠味的展昭。（翻攝自微博）

5.黃日華–最有大俠味的展昭

他在1984年《鐵面包公》、1995年《包青天》曾兩度飾演展昭，將角色的沉穩、忠誠與俠義精神發揮得淋漓盡致。沒有過度耍帥，也沒有花俏設定，但光是站在那裡就有種「江湖前輩」的氣場，是不少資深觀眾心中的經典版本。

6.鄭少秋–最會撩人的展昭

同樣是展昭，有人靠武功取勝，鄭少秋靠魅力輾壓。1982年《御貓三戲錦毛鼠》中，鄭少秋把展昭演得瀟灑又風趣，完全展現他的古裝男神魅力。尤其與白玉堂鬥智鬥嘴的橋段，更讓這個版本多了不少喜劇色彩，也成為歷代展昭中最有個人特色的一位。

楊洋為《雨霖鈴》的展昭親自上陣完成大量武戲。（Disney+提供）楊洋為《雨霖鈴》的展昭親自上陣完成大量武戲。（Disney+提供）

楊洋（左）和釋小龍詮釋的展昭各有千秋，日前合體可說是「展昭宇宙大集合」。（翻攝自微博）楊洋（左）和釋小龍詮釋的展昭各有千秋，日前合體可說是「展昭宇宙大集合」。（翻攝自微博）

方逸倫（左）、楊洋在《雨霖鈴》共組貓鼠CP。（Disney+提供）方逸倫（左）、楊洋在《雨霖鈴》共組貓鼠CP。（Disney+提供）

7.楊洋–最強戰損系展昭

別人的男主角負責談戀愛，楊洋的展昭負責一路受傷。《雨霖鈴》中的展昭堪稱全劇最忙打工人，不是在追查案件，就是在趕往打架的路上。楊洋不僅親自上陣完成大量武戲，還把展昭演出一種「明明快倒下還是要繼續救人」的悲壯感。尤其雪中撐劍、滿身鮮血的畫面，更被網友封為「戰損美學天花板」。

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