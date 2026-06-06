別讓好運變壞運！芒種12生肖「轉運+補運」避雷重點

原本穩定的狀態突然失控？你可能踩到了「芒種節氣」大忌！12生肖的避雷重點一次掌握。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕感覺原本穩定的狀態好像突然失控？小心，你可能踩到了「芒種節氣」大忌！

命理專家林霖老師示警：芒種是一年當中能量開始明顯「轉強、轉急」的重要節氣，有些人過去雖然一直覺得卡卡的、停滯不前，但能因為前期累積的努力，而在芒種之後開始快速翻轉、順勢而上。

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不過，也有一些原本運勢不錯的人，卻因為太急著想更好、太急著做決定，反而容易在這個階段出現判斷失誤，甚至讓原本穩定的狀態開始失衡。林霖老師提醒，「穩住節奏、做出正確調整」很重要。

◎鼠

．轉運關鍵：換方法，比硬撐更重要。

．避雷重點：不要用舊思維解新問題。

◎牛

．轉運關鍵：穩住節奏，慢就是快。

．避雷重點：投機、貪快。

◎虎

．轉運關鍵：耐心累積，後面會回報。

．避雷重點：拖延不決。

◎兔

．轉運關鍵：回到基本，重新站穩。

．避雷重點：逃避現實。

◎龍

．轉運關鍵：收斂鋒芒，保守為上。

．避雷重點：逞強、愛面子。

◎蛇

．轉運關鍵：把握機會，主動出擊。

．避雷重點：忽略家庭／過度分散。

◎馬

．轉運關鍵：承擔責任，位置上升。

．避雷重點：抗壓不足。

◎羊

．轉運關鍵：開口爭取，讓價值變現。

．避雷重點：覺得理所當然。

◎猴

．轉運關鍵：情緒穩住，一切才穩。

．避雷重點：衝動、爭執。

◎雞

．轉運關鍵：布局思考，借力使力。

．避雷重點：單打獨鬥。

◎狗

．轉運關鍵：把握貴人，順勢放大。

．避雷重點：過度享樂。

◎豬

．轉運關鍵：穩情緒、顧健康。

．避雷重點：硬撐、小人。

【達人 林霖老師小檔案】

．專長：前世今生、靈通算命、風水、法會科儀

．經歷：命運好好玩節目專職老師、生活有夠讚專職命理老師、女人要有錢命理特別來賓、新聞面對面命理特別來賓、新聞挖挖挖民俗專家、中天沈春華LIFE秀節目民俗專家、台中市星相易理堪輿協進會副理事長、台中市五術教育協會常務理事、中華民國紫微斗數協會講師暨第一屆常務理事

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☆民俗命理說法僅供參考☆

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