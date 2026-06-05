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芒種能量轉換啟動 命理師警告全球進入震盪期全攻略曝光

今日芒種，命理師邱彥龍指出進入全球能量轉換期。（資料照，記者廖雪茹攝）今日芒種，命理師邱彥龍指出進入全球能量轉換期。（資料照，記者廖雪茹攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（5）是24節氣中的「芒種」，代表農事正忙，一邊收割、一邊播種，也被視為能量轉換期。國際天星命理風水專家邱彥龍表示，目前全球局勢進入新的震盪階段，不僅科技資安、民生產業面臨轉型，個人健康或投資配置也會面臨壓力考驗。

邱彥龍認為芒種期間，月亮、木星、金星、火星與土星能量強勢，上升、太陽或月亮星座落在牡羊、雙子、巨蟹、射手、金牛的人，貴人運特別旺，有機會累積財富。

另外，邱彥龍指出整體大環境消息傳播迅速，容易產生影響，進而降低安全感，他提醒未來勝出的將是那些懂得守住底線、看清人心和穩定現金流的人。社會大眾普遍感受「錢不好亂花、投資不能亂衝」的壓力，民眾對於金錢會特別看重，這與財運無關，而是財務成本變高，所以建議不要追求短期暴利，穩紮穩打才能面對未來市場的現實與殘酷。

產業發展方面，邱彥龍看好與家庭、民生、安全感相關領域，同時AI工具、資訊平台、教育科技、通訊與物流相關產業也會受到資訊變動加快影響，出現商機。

健康部分，邱彥龍指出，芒種火氣轉旺，加上氣候潮濕，體感又悶又熱，失眠、頭痛、眼壓高、喉嚨發炎、胃脹、胸悶、水腫、情緒性飲食、免疫力下降都容易出現。他也直言，許多人的健康問題來自長期把壓力藏在心中，最後反應在身體上，所以建議大家降火、補水、規律睡眠、避免壓抑情緒。

若有祭拜神明習慣，邱彥龍建議此期間可多拜三清道祖、太上老君、三目二郎神、月下老人、城隍爺、城隍夫人、土地公、土地婆、地基主、灶神。

邱彥龍引用《易林．離之噬嗑》卦曰：「金城鐵鍋，上下仝（音「同」）力，政平民歡，寇不敢賊」，指出芒種期間最好上下同心齊力，眾人方得安樂；團結一心，外賊不敢來犯；上下同德，四方無患。心要正，即可萬事太平。

民俗說法，僅供參考

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