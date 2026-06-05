（影）讀完黃山料6本書後傻眼！多米多羅毒舌開嗆「你的書被湯婆婆摸過嗎」

多米多羅（左）讀完黃山料（右）6本作品後拍片評論。（組合照，翻攝自YouTube、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber多米多羅今（5日）上架新影片重砲評論暢銷作家黃山料，他透露自己一口氣讀完6本作品後徹底傻眼，不僅批評內容「水到不行」，更毒舌形容黃山料的書像是「被湯婆婆摸過」、「看不懂在寫三X」，因為字數少到像憑空消失一大半，直言若以專業作家標準評分，「只能給0分！」

多米多羅表示，原本根本不認識黃山料，直到經常在網路上看見相關討論與批評，才趁著返台時買書研究，他總共讀完黃山料9本作品中的6本，認為作品最大問題就是頁面過度留白，經常沒講幾句話就空好幾行，甚至出現整頁空白、滿版「……」等設計，因此忍不住吐槽「這些書是被湯婆婆摸過嗎？字都少一大半。」

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多米多羅吐槽黃山料作品頁面過度留白，笑稱整本書像是「被湯婆婆摸過」。（翻攝自YouTube）

多米多羅也特別點名黃山料書中大量出現的「名言式寫法」，認為角色動不動就會冒出一句人生大道理，還經常以粗體字特別標示，讓他讀得相當出戲，甚至形容根本是「文字版藍色妖姬」。不僅如此，多米多羅還模仿書中文字風格搞笑演出，直呼許多對白根本不像正常人會說的話，忍不住質疑「看不懂在寫三小！」

除了排版問題，多米多羅也批評黃山料作品劇情公式化、人物刻畫單薄，認為多本作品都圍繞相似的愛情模板發展，甚至連角色設定與結局走向都高度雷同，忍不住吐槽「我明明看了6本，體感只有2本。」他坦言黃山料確實很懂得抓住讀者情緒，但若從文學創作角度檢視，他直言更像是「大眾心理挑撥師」，若以專業作家標準評分「只能給0分！」

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