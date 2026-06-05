「上古神燈」蕭薔殺瘋《浪姐7》 霸氣＋幽默全網圈粉

蕭薔（中）是《浪姐7》當中年紀最長的姐姐。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「台灣第一美女」蕭薔近期參加中國綜藝節目《乘風2026）（浪姐7），57歲的她是所有成員中年紀最大的姐姐，原本觀眾只看見她優雅氣質和凍齡外表，隨著節目進行，她的幽默感和自信贏得許多觀眾好感，吸粉無數。

蕭薔天生自帶霸氣。（翻攝自微博）

蕭薔在節目中的「初舞台」選擇演唱瓊瑤經典主題曲《一簾幽夢》，成功掀起回憶殺。除此之外，她在節目中與隊友之間的談話，也顛覆許多人對她的印象。蕭薔始終以從容態度看待挑戰，散發出滿滿自信感，當同隊成員掉眼淚的時候，蕭薔強勢說：不許哭！給人深刻印象，這才發現蕭薔輕鬆自在的背後，是無比的努力與自信。

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在《浪姐7》當中，觀眾看見蕭薔有自信和幽默的一面。（資料照，記者潘少棠攝）

近期節目曝光蕭薔跟好朋友林志穎對話的片段，她坦言自己很久沒有站在大型舞台上，不過，她還是認為自己出道即巔峰，是天生的冠軍。所以，大方鼓勵觀眾「勇敢追夢，不必執著於完美」。

因為是所有姐姐當中年紀最大的，蕭薔自嘲經紀人說她是「上古神燈」，她並不生氣，反而笑答：自己也是一路吃苦過來，不知道現在還能吃多少苦。

蕭薔的經紀人笑她是「上古明燈」。（翻攝自微博）

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