日本賽車皇后自爆「中空」不穿內衣！最美私密部位竟是這裡

日本賽車皇后名取久留美今天來台擔任串燒店的一日店長。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本賽車皇后名取久留美今天（5日）來台擔任串燒店的一日店長，還上演「餵食秀」，讓台灣粉絲好幸福。她很感謝台灣粉絲一直以來的支持，也曾經飛來日本參加活動，讓她十分感動。

除了串燒，名取久留美也很喜歡台灣熱炒，對於蚵仔煎印象深刻。被問到如何維持「腰束奶澎」的超好身材，她透露自己不會忌口，因為如果限制飲食，反而會產生心理壓力，平常也吃不多，因為她不喜歡運動。

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名取久留美擁有34F的傲人上圍，對於保養胸部也很有一套。（記者王文麟攝）

名取久留美擁有讓女性都羨慕的34F傲人上圍，她分享，臉部要保養，胸部當然也不能少，因為她時常會貼胸貼，胸部容易癢，平常在家不會穿內衣，讓胸部透透氣。名取久留美也強調擔心胸部下垂，不會隨意按摩、不會跑步，「我是盡量不跑步，但如果要趕電車還是會跑步，不過我還是會意識到跑步下垂這件事。」

被問到對哪個身體部位最有自信？她認為是自己的1字肚臍，很多人都稱讚很美，不過她透露，最近洗澡的時候發現屁股下垂，讓她有些煩惱。洗澡的時候是名取久留美檢驗身材的重要時刻，她分享因為通常都是吃完晚餐就去洗澡，偶爾看到自己的大肚子，直呼：「好像吃太多了！」

名取久留美透露洗澡的時候是自己檢驗身材的重要時刻。（記者王文麟攝）

接下來，名取久留美將與台粉有互動的活動，她透露自己很容易流汗，「台灣室外很熱，不過室內有冷氣，我們（跟粉絲）一起注意！」高EQ回應獲得讚賞。

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