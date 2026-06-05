自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日本賽車皇后自爆「中空」不穿內衣！最美私密部位竟是這裡

日本賽車皇后名取久留美今天來台擔任串燒店的一日店長。（記者王文麟攝）日本賽車皇后名取久留美今天來台擔任串燒店的一日店長。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本賽車皇后名取久留美今天（5日）來台擔任串燒店的一日店長，還上演「餵食秀」，讓台灣粉絲好幸福。她很感謝台灣粉絲一直以來的支持，也曾經飛來日本參加活動，讓她十分感動。

除了串燒，名取久留美也很喜歡台灣熱炒，對於蚵仔煎印象深刻。被問到如何維持「腰束奶澎」的超好身材，她透露自己不會忌口，因為如果限制飲食，反而會產生心理壓力，平常也吃不多，因為她不喜歡運動。

名取久留美擁有34F的傲人上圍，對於保養胸部也很有一套。（記者王文麟攝）名取久留美擁有34F的傲人上圍，對於保養胸部也很有一套。（記者王文麟攝）

名取久留美擁有讓女性都羨慕的34F傲人上圍，她分享，臉部要保養，胸部當然也不能少，因為她時常會貼胸貼，胸部容易癢，平常在家不會穿內衣，讓胸部透透氣。名取久留美也強調擔心胸部下垂，不會隨意按摩、不會跑步，「我是盡量不跑步，但如果要趕電車還是會跑步，不過我還是會意識到跑步下垂這件事。」

被問到對哪個身體部位最有自信？她認為是自己的1字肚臍，很多人都稱讚很美，不過她透露，最近洗澡的時候發現屁股下垂，讓她有些煩惱。洗澡的時候是名取久留美檢驗身材的重要時刻，她分享因為通常都是吃完晚餐就去洗澡，偶爾看到自己的大肚子，直呼：「好像吃太多了！」

名取久留美透露洗澡的時候是自己檢驗身材的重要時刻。（記者王文麟攝）名取久留美透露洗澡的時候是自己檢驗身材的重要時刻。（記者王文麟攝）

接下來，名取久留美將與台粉有互動的活動，她透露自己很容易流汗，「台灣室外很熱，不過室內有冷氣，我們（跟粉絲）一起注意！」高EQ回應獲得讚賞。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中