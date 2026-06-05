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娛樂 電視

民視雙八點檔掀熱議 《豆腐媽媽》戲份變少曾子益吐真實心情

曾子益首度在臉書大方發文吐露心聲。（翻攝自臉書）曾子益首度在臉書大方發文吐露心聲。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視最近祭出史無前例的「雙八點檔」，宣布由柯叔元、韓瑜、白家綺主演的《阿松與阿暖》與洪都拉斯、謝瓊煖主演的《豆腐媽媽》共同分配播出時段。這項打破常規的「縮時調整」，不僅在演員間掀起片酬與場次的討論，就連粉絲也心疼演員的曝光度變低。對此，在《豆腐媽媽》飾演靈魂角色「萬仁傑」的曾子益，今（5日）首度在臉書大方發文吐露心聲。

曾智希（左）、曾子益（右）在《豆腐媽媽》演夫妻。（民視提供）曾智希（左）、曾子益（右）在《豆腐媽媽》演夫妻。（民視提供）

曾子益在臉書對粉絲喊話：「最近看到粉絲說我的戲變少了，很不捨得，大家輕鬆一點看待，戲劇有整體的規劃，每個人都是主角，演員的任務是該服務誰的時候就全力服務，每一個情節、角色都是亮點，讓整部戲發光才是最重要的。」

曾子益強調：讓整部戲發光才是最重要的。（翻攝自臉書）曾子益強調：讓整部戲發光才是最重要的。（翻攝自臉書）

面對民視這次將八點檔分流的全新挑戰，曾子益也抱持著超級樂觀且期待的心情，熱情幫電視台拉票：「接下來《豆腐媽媽》跟《阿松與阿暖》會在這兩個小時的時間提供給觀眾，也請大家繼續支持民視優質好戲，我也好期待這兩部戲同時的發展，期待所有觀眾一起來民視支持我們。」他展現招牌幽默，向一路相挺的鐵粉們致謝：「謝謝粉絲們的關心，輕鬆看待，輕鬆帥。」

民視表示，這次打破常規推出雙戲接棒，就是希望讓觀眾在同一個晚上感受到不同層次的感動。《豆腐媽媽》傳遞台灣母親堅韌不拔的生命力量，《阿松與阿暖》則以紙藝文化與細膩情感療癒人心。

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