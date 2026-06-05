世新校長「趕快結束自己」被罵爆 才停職2個月遭校友許常德狠批

世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致辭內容惹議。（翻攝自世新大學畢業典禮YT影片）

〔娛樂頻道／綜合報導〕世新大學校長陳清河日前在畢業典禮提及「趕快結束自己」一席話，失言引發外界熱議。陳清河今發表個人聲明，表示原意是鼓勵畢業生精進為人處事，對於致詞內容欠缺審慎表達最高歉意，並自請停職停薪2個月。對此，世新大學校友、音樂人許常德不以為然，直言：「嚴以對人，要人結束自己；寬以待己，只要辭職（停職）兩個月。」

許常德在社群發文：「對於世新校長在畢業典禮演講引起的風波，我相信他的本意一定不是惡意，但他今天透過學校發布的道歉內容，反而讓我覺得校方和校長避重就輕，完全不知道問題出在哪裡。」

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音樂人許常德對世新大學校長的道歉不以為然。（資料照，記者王文麟攝）

當時陳清河在畢業典禮上表示：「要是你時間沒『管理』好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束自己，因為這世界已經沒有你存在的必要了。」

對此，許常德直言：「管理這兩個字其實非常功利導向，管理的方式是什麼？標準在哪裡？『趕快結束自己』的『趕快』是什麼意思？『沒有存在必要』的論述又是為何？以上種種極端又模糊的長篇大論，校方事後竟還以緩頰的態度處理，真的讓人感到傻眼。」身為世新校友，許常德更感嘆：「真的很替學弟妹感到不值，這樣的辦學程度，很糟糕。」

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