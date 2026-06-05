黃仁勳、太陽傻傻分不清？AI換臉照瘋傳 本人終於回應了

網友笑稱「AI教父」黃仁勳與BIGBANG太陽撞臉。（本報合成圖，記者卓怡君攝／翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束在台灣15日的停留，轉往南韓，沒想到他除了在科技圈有高聲量之外，南韓娛樂圈也早就掀起話題。近期男團BIGBANG成員太陽在美國科切拉音樂節舞台表演片段，就有網友把太陽誤認為黃仁勳本人，掀起「撞臉」討論。

黃仁勳覺得BIGBANG的太陽真的很帥。（資料照，記者卓怡君攝）

許多網友都認為太陽從髮型、神情、舞台氣場都與黃仁勳相似，還有人懷疑影片根本是AI生成，意外讓科技與娛樂結合。被問起和BIGBANG太陽撞臉，黃仁勳本人受訪時表示二人完全不像，雖然都是身穿黑色皮衣，一頭銀白短髮，不過黃仁勳表示他真的不是科切拉音樂節的舞台霸王，更回答：他（太陽）長得很帥。

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很多網友都以為這是黃仁勳上場演出，但其實是太陽。（翻攝自IG）

頑皮的網友也嘗試把黃仁勳的臉套進表演模式，覺得其實還是有幾分相似，這段跨領域的撞臉，也意外掀起一波熱烈討論。太陽也被問到這個問題，他原本沒想過這件事，感覺很困惑，後來看到網路上的圖片，自己也覺得「好像真的很合理」，讓大家覺得非常有趣。

BIGBANG的太陽（坐在推車內）原本不覺得兩人撞臉，看久了竟覺得滿有趣。（翻攝自IG）

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