自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

黃仁勳、太陽傻傻分不清？AI換臉照瘋傳 本人終於回應了

網友笑稱「AI教父」黃仁勳與BIGBANG太陽撞臉。（本報合成圖，記者卓怡君攝／翻攝自IG）網友笑稱「AI教父」黃仁勳與BIGBANG太陽撞臉。（本報合成圖，記者卓怡君攝／翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束在台灣15日的停留，轉往南韓，沒想到他除了在科技圈有高聲量之外，南韓娛樂圈也早就掀起話題。近期男團BIGBANG成員太陽在美國科切拉音樂節舞台表演片段，就有網友把太陽誤認為黃仁勳本人，掀起「撞臉」討論。

黃仁勳覺得BIGBANG的太陽真的很帥。（資料照，記者卓怡君攝）黃仁勳覺得BIGBANG的太陽真的很帥。（資料照，記者卓怡君攝）

許多網友都認為太陽從髮型、神情、舞台氣場都與黃仁勳相似，還有人懷疑影片根本是AI生成，意外讓科技與娛樂結合。被問起和BIGBANG太陽撞臉，黃仁勳本人受訪時表示二人完全不像，雖然都是身穿黑色皮衣，一頭銀白短髮，不過黃仁勳表示他真的不是科切拉音樂節的舞台霸王，更回答：他（太陽）長得很帥。

很多網友都以為這是黃仁勳上場演出，但其實是太陽。（翻攝自IG）很多網友都以為這是黃仁勳上場演出，但其實是太陽。（翻攝自IG）

頑皮的網友也嘗試把黃仁勳的臉套進表演模式，覺得其實還是有幾分相似，這段跨領域的撞臉，也意外掀起一波熱烈討論。太陽也被問到這個問題，他原本沒想過這件事，感覺很困惑，後來看到網路上的圖片，自己也覺得「好像真的很合理」，讓大家覺得非常有趣。

BIGBANG的太陽（坐在推車內）原本不覺得兩人撞臉，看久了竟覺得滿有趣。（翻攝自IG）BIGBANG的太陽（坐在推車內）原本不覺得兩人撞臉，看久了竟覺得滿有趣。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中