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蔡尚樺生日被惹哭！林秉聖悄悄做「1曖昧舉動」 球場摟腰後再被抓包

林秉聖（左）為蔡尚樺的慶生影片悄悄按下愛心。（組合照，翻攝自IG）林秉聖（左）為蔡尚樺的慶生影片悄悄按下愛心。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡尚樺將於6月7日迎來37歲生日，近日在《全民星攻略》錄影時被曾國城與節目組驚喜慶生，感動到眼角泛淚。不過影片曝光後，有網友發現曾傳緋聞的29歲籃球員林秉聖悄悄按下愛心，恰巧兩人日前才因球場摟腰畫面引發關注，如今再被抓包低調按讚，讓外界再度關注兩人的關係。

蔡尚樺日前錄製《全民星攻略》時，搭檔曾國城與節目團隊特別準備驚喜慶生橋段。（東森綜合台提供）蔡尚樺日前錄製《全民星攻略》時，搭檔曾國城與節目團隊特別準備驚喜慶生橋段。（東森綜合台提供）

蔡尚樺日前錄製《全民星攻略》時，搭檔曾國城與節目團隊特別準備驚喜慶生橋段，曾國城先是假裝身體不適暫時離開現場，不知情的蔡尚樺急忙上前關心，沒想到下一秒全場來賓與工作人員突然唱起生日快樂歌，曾國城也推著蛋糕現身，讓她當場感動到眼角泛淚。

曾國城（右）與《全民星攻略》團隊提前為蔡尚樺（左）慶生，林秉聖（紅框處）被發現低調按下愛心。（經後製處理，翻攝自IG）曾國城（右）與《全民星攻略》團隊提前為蔡尚樺（左）慶生，林秉聖（紅框處）被發現低調按下愛心。（經後製處理，翻攝自IG）

《全民星攻略》官方IG帳號事後釋出這段為蔡尚樺慶生影片，溫馨畫面吸引大批粉絲留言祝福，不過有眼尖網友發現，曾與蔡尚樺傳出緋聞的籃球員林秉聖也低調按下愛心，悄悄送上祝福，這個小動作立刻引發討論，不少人再度關注兩人的關係發展。面對外界關注，蔡尚樺經紀人則表示，「尊重藝人私人生活，公司不多做回應，可以多關注尚樺的新節目喔！」

蔡尚樺被中國球迷目擊現身球場為林秉聖加油。（翻攝自zuccsabonisi虎撲）蔡尚樺被中國球迷目擊現身球場為林秉聖加油。（翻攝自zuccsabonisi虎撲）

事實上，效力於中國職籃CBA浙江廣廈隊的林秉聖日前征戰總冠軍賽時，被球迷目擊蔡尚樺現身場邊觀賽加油，更拍到林秉聖下場時伸手摟腰互動，畫面在網路上流傳。如今，林秉聖又被發現按讚蔡尚樺的生日影片，讓兩人的互動再度成為話題。

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