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娛樂 電視

韓瑜豁出去獻身了！穿女僕裝倒追柯叔元喊「生米煮成熟飯」

白家綺（左起）、柯叔元、韓瑜在《阿松與阿暖》有感情糾葛。（民視提供）白家綺（左起）、柯叔元、韓瑜在《阿松與阿暖》有感情糾葛。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕《豆腐媽媽》洪都拉斯、蘇晏霈、宮美樂與《阿松與阿暖》柯叔元、韓瑜、白家綺今（5日）合體包粽。韓瑜爆料自己在戲裡「突破尺度」換上了超萌的二次元女僕裝，笑說是為了「為了生米煮成熟飯」。

韓瑜在《阿松與阿暖》穿女僕裝。（民視提供）韓瑜在《阿松與阿暖》穿女僕裝。（民視提供）

韓瑜透露自己在《阿松與阿暖》飾演一位力大無窮的明朝女性，平常保守古板、極度害怕跟男生有肢體接觸，柯叔元只要輕輕碰她一下就會被她過肩摔飛出去。當劇情發展到後半段，兩人在經歷生離死別、面臨到底要留在現代還是回到明朝的痛苦掙扎時，已經產生情愫的韓瑜決定「豁出去」，她提前暴雷：「我想說，豁出去這樣，讓生米煮成熟飯，就是要獻身了。」

蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）

韓瑜分享，造型師與導演想破頭，考量她的角色是古人，衣服不能穿得太過暴露性感，否則會有一點角色幻滅感，她笑說：「那時候不《獵魔女團》很夯，想說是不是弄個紫色頭髮、做個Cosplay這樣，後來就選擇了女僕裝。」一旁的柯叔元認證：「我看過，覺得不錯。」

蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）

韓瑜提到，《阿松與阿暖》充滿了大量的Cosplay元素。她與柯叔元的第一場對手戲，拍攝場景就直接設定在充滿二次元文化的動漫展上，為了這場戲，劇組還親自搭了一個華麗的場景，發了大量專業Coser到場。當時柯叔元在動漫展上扮演的是「清兵」，而韓瑜則是剛穿越過來的「明朝人」，韓瑜一看到清兵服裝當場理智線斷裂想殺他，但柯叔元卻以為她只是個入戲太深的專業Coser，這才完全沒懷疑她的古人身分。

蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）

不過拍攝當天卻發生了驚天大慘劇，柯叔元身上穿的特製清兵Cosplay衣服尺寸嚴重買小，導致兩人在拍攝激烈的武打對手戲時，柯叔元身上的衣服竟「當眾繃開」，尷尬又充滿喜感的「爆肉畫面」讓現場工作人員與演員集體笑瘋。

柯叔元（左起）、白家綺、韓瑜合體包粽子，開心為《阿松與阿暖》播出造勢。（民視提供）柯叔元（左起）、白家綺、韓瑜合體包粽子，開心為《阿松與阿暖》播出造勢。（民視提供）

白家綺劇中飾演柯叔元前妻，她提到角色「阿芬」結婚30年卻被當工具人，「他在戲裡面很認真專注在他的工作上，所以我們才會離婚。因為我覺得他眼裡沒有我啊，他的眼裡就只有他的工作」，柯叔元也說：「她在《阿松與阿暖》裡面功能很多，什麼都會。可以打掃又可以洗衣服，什麼都可以」，讓白家綺大喊：「原來你把我當工具人。」柯叔元還補槍說：「就是任何功能，只要輸入，她就直接使命必達。」

白家綺在《阿松與阿暖》夢想成為空服員。（民視提供）白家綺在《阿松與阿暖》夢想成為空服員。（民視提供）

白家綺的角色夢想成為空服員，所以導演在劇中幫她安排了超多高規格的「角色扮演」橋段，被問老公吳東諺有無看過？她笑說：「他沒有看到。我不可能穿回家。等播出的時候再告訴你，他喜不喜歡。」

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