自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「女人過30歲失去價值」惹眾怒 瑜伽老師稱幫愛莉莎莎成長

網紅愛莉莎莎（左）和尼泊爾瑜伽老師拉傑（中）上演大和解戲碼。（翻攝自IG）網紅愛莉莎莎（左）和尼泊爾瑜伽老師拉傑（中）上演大和解戲碼。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽老師拉傑（Raj Karmayogi）夫妻原本因不滿分潤雙方開撕，之後卻在瑜伽師態度放軟，寫信給愛莉莎莎後有了轉機。愛莉莎莎念及舊情，希望大家不要繼續攻擊拉傑，但網友質疑該不會整場風波都是行銷手段？之後會不會推出第二彈瑜伽課程？愛莉莎莎斬釘截鐵說：不會有下一次合作。

拉傑表示自己對愛莉莎莎說過的惡語是幫助她打破ego。（翻攝自IG）拉傑表示自己對愛莉莎莎說過的惡語是幫助她打破ego。（翻攝自IG）

發現自己論點無人支持的瑜伽老師拉傑，一轉說法改向愛莉莎莎道歉，但許多網友仍覺得誠意不足。拉傑承認自己罵愛莉莎莎「是毒蛇、邪惡、女人過了30歲失去價值」都是很傷人的話語，拉傑卻出人意表地指這些話都是對愛莉莎莎的「靈性教導和祝福」，更說這都是為她好並打破愛莉莎莎的ego（自我），幫助她成長。

愛莉莎莎（右）斬釘截鐵表示不會再和拉傑合作。（翻攝自IG）愛莉莎莎（右）斬釘截鐵表示不會再和拉傑合作。（翻攝自IG）

拉傑的說法嚇壞網友，認為他得了便宜還賣乖，把羞辱女性包裝成「修行」，據上下位階層的說話口吻就是一種訓斥，讓人感覺很不舒服。愛莉莎莎對此也坦言：「我的確也是看得不太舒服，我就當作是在巨大文化差異下的道歉。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中