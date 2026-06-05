「女人過30歲失去價值」惹眾怒 瑜伽老師稱幫愛莉莎莎成長

網紅愛莉莎莎（左）和尼泊爾瑜伽老師拉傑（中）上演大和解戲碼。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽老師拉傑（Raj Karmayogi）夫妻原本因不滿分潤雙方開撕，之後卻在瑜伽師態度放軟，寫信給愛莉莎莎後有了轉機。愛莉莎莎念及舊情，希望大家不要繼續攻擊拉傑，但網友質疑該不會整場風波都是行銷手段？之後會不會推出第二彈瑜伽課程？愛莉莎莎斬釘截鐵說：不會有下一次合作。

拉傑表示自己對愛莉莎莎說過的惡語是幫助她打破ego。（翻攝自IG）

發現自己論點無人支持的瑜伽老師拉傑，一轉說法改向愛莉莎莎道歉，但許多網友仍覺得誠意不足。拉傑承認自己罵愛莉莎莎「是毒蛇、邪惡、女人過了30歲失去價值」都是很傷人的話語，拉傑卻出人意表地指這些話都是對愛莉莎莎的「靈性教導和祝福」，更說這都是為她好並打破愛莉莎莎的ego（自我），幫助她成長。

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愛莉莎莎（右）斬釘截鐵表示不會再和拉傑合作。（翻攝自IG）

拉傑的說法嚇壞網友，認為他得了便宜還賣乖，把羞辱女性包裝成「修行」，據上下位階層的說話口吻就是一種訓斥，讓人感覺很不舒服。愛莉莎莎對此也坦言：「我的確也是看得不太舒服，我就當作是在巨大文化差異下的道歉。」

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