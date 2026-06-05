22歲貝克宇留學美國遭貼「輕生標籤」 崔佩儀氣炸怒轟：缺德沒這件事

貝克宇近日回台陪母親崔佩儀遊山玩水之餘，也一起重返《全民星攻略》。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕崔佩儀22歲兒子貝克宇在美國攻讀伯克利音樂學院研究所，近日才返台陪過母親節，母子倆不僅一起上節目通告，還到宜蘭泡溫泉、海邊散心，溫馨互動畫面引起粉絲們關注。沒想到，崔佩儀今（5日）罕見動怒直指網路流傳的一則報導標題內容與事實不符，讓她看不下去重砲缺德，短短幾句話便透露強烈不滿。

崔佩儀不滿網路圖卡標題內容，氣炸怒轟「缺德」。（翻攝自崔佩儀臉書）

崔佩儀稍早釋出的一張網路圖卡截圖，只見畫面以大字寫下「他美國念書輕生！崔佩儀哭求兒子『沒畢業也沒關係』」並搭配她與兒子的照片。崔佩儀認為相關標題嚴重失真，因此公開發聲澄清，同時怒批部分網路內容為了吸引讀者點閱，以誇張方式包裝內容，讓沒有發生的事情被寫得煞有其事，氣憤怒罵「受不了媒體胡說八道亂下標題，沒有的事，寫得跟真的一樣，缺德！」

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崔佩儀此文曝光後，許多網友也留言為她抱不平，「這不是正規的媒體，他們就是亂下標題，靠聳動標題吸引讀者點進去看廣告的引流帳號」、「下這種標題真的失德」、「很多人只看標題就相信了」、「這一看就是營銷號，現在網路最可怕的就是斷章取義！」紛紛認為涉及家人與敏感議題，更應謹慎處理，避免造成當事人困擾與外界誤解。

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