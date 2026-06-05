藍正龍挑戰辦桌「首錄就切到手」！浩子雕花被虧像頭豬

〔記者林欣穎／台北報導〕隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意、千千及阿燦師組「辦桌台灣隊」，錄製三立跨國實境節目《請世界吃桌》，他們將到雪梨、熊本、紐約等國際城市一路辦桌回到台北，明（6）日節目即將開播，首集也將播出辦桌集訓。

陳隨意、隋棠、藍正龍、浩子、千千組「辦桌台灣隊」。（三立提供）

為了這趟跨國辦桌任務，團隊早在六個月前就展開密集準備，特地南下台南接受總舖師特訓，從切菜、雕花到分工流程全部重新學習。過程中笑料百出，大家拿紅蘿蔔練習雕花，要雕出小鳥，結果浩子做出的作品卻被總鋪師虧像「豬」，笑翻現場。

請繼續往下閱讀...

藍正龍手割傷。（三立提供）

藍正龍則是一開場就直接切到手，讓大家瞬間感受到辦桌現場的高壓與危險。藍正龍坦言，第一集錄完時甚至一度萌生退出念頭，「真的太累了。」尤其自己最擔心的就是速度問題，因為辦桌現場節奏非常快，每個步驟都不能慢。但真正完成後，又產生強烈成就感，「做完會覺得，哇，我們真的完成了。」

而擁有總鋪師經驗的陳隨意，則笑說這次讓他找回以前辦桌的感覺，「很多記憶都回來了。」完成集訓後，真正考驗正式來臨。首站雪梨以「尾牙辦桌」為主題，但困難程度遠超乎大家想像。隋棠雪梨行就擔任最關鍵的「總召」工作，必須統籌整場辦桌流程，從出菜節奏、表演團體溝通，到場地布置與接待全都由她負責，壓力爆棚。

隋棠。（三立提供）

其他成員也各自被分配到不同崗位：浩子負責「說菜」，向現場介紹台灣辦桌文化；千千擔任「水腳」，負責洗菜、備料、上菜與前場擺桌；藍正龍則擔任「站砧」，必須負責刀工與分配工作；而陳隨意則是「站鼎」，掌管油炸、滷湯等火候工作，讓大家最放心，因為他本身就有總鋪師經驗。

不過第一站雪梨也面臨重重挑戰，包括高溫炎熱、蒼蠅過多、食安規定嚴格，甚至食材離開冰箱不能超過兩小時，加上現場水量有限，每個環節都考驗團隊臨場反應與默契。為了提前適應高壓環境，團隊甚至還到阿男師經營的麻辣鍋店實習。

《請世界吃桌》特訓後完成一桌辦桌料理。（三立提供）

談到真正進入辦桌現場後的心情，隋棠坦言：「真的很難想像，在那麼慌亂的情境裡，還能不能把自己希望的實力呈現出來。」一句話也道出所有成員在跨國辦桌挑戰中的巨大壓力。而總舖師阿男師也感嘆，如今年輕人接觸辦桌文化的機會越來越少，因此這次希望透過節目讓更多人重新認識辦桌，「辦桌要保有傳統，但也要加入時髦與新的東西。」希望讓台灣最珍貴的人情味與文化精神，繼續傳承下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法