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娛樂 歐美

好萊塢女神驚悚過往曝光 莎朗史東首揭恐怖攻擊已達重罪

67歲的影后莎朗史東在Podcast當中提及過往遭受重擊。（路透）67歲的影后莎朗史東在Podcast當中提及過往遭受重擊。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕67歲好萊塢女星莎朗史東（Sharon Stone）近日上Podcast節目《The Person Who Believed in Me》首揭露塵封多年的恐怖經驗。她曾遭人自背後襲擊，當場失去意識，10年後才知道，當年一擊猛烈程度，已達刑事重罪。

莎朗史東說，她曾在自家地板上緩緩醒來，腦筋一片空白，完全不知道發生什麼事。當時目光所及，只見客廳沙發被撞得東倒西歪，茶几也整個翻倒，物品掉落一地，她本人則失去意識：「我根本不知道自己是怎麼倒在那裏」。

遭襲擊10年後，經過醫生檢查，莎朗史東才發現自己受的傷已達重罪等級。（路透）遭襲擊10年後，經過醫生檢查，莎朗史東才發現自己受的傷已達重罪等級。（路透）

後來她才知道自己是遭人從背後襲擊，當場失去意識，倒臥在地。10年之後，莎朗史東恩長期頸部與肩膀疼痛，前往脊椎與頸椎專科檢查，醫師透過大量X光片，發現她胸廓肋骨曾歷經大面積骨折，現留下明顯癒合傷疤。根據醫師的說法：很明顯，莎朗史東曾遭到攻擊，且屬於重罪案件。

誰是兇殘的施暴者呢？莎朗史東拒絕透露姓名，強調當年已經完成報案程序，也做了該做的事。雖然曾有機會提出刑事告訴，由於事件已過去10年，加上身為明星，莎朗史東不希望人生留下這項紀錄，最終選擇不提告。

莎朗史東不願透露傷勢是否因家暴造成。（法新社）莎朗史東不願透露傷勢是否因家暴造成。（法新社）

外界雖懷疑涉及家庭暴力，但莎朗史東不正面回應，僅淡淡說：不方便透露更多細節。莎朗史東也在Podcast節目中分享自己的演藝生涯、走紅經歷、腦出血康復過程等故事。

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