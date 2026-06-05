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流汗不是排毒！「芒種狂流汗」恐虛脫：快喝這碗湯，腳不腫、狂消痘

芒種節氣的保健重點在預防中暑。（彭繼祖提供）芒種節氣的保健重點在預防中暑。（彭繼祖提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕今（5）日進入「芒種」節氣，梅雨漣漣，天氣悶熱潮濕。歌仔戲國寶楊麗花和舞蹈家曹金鈴的國學老師彭繼祖表示，這個節氣可以多吃南瓜、牛蒡、木瓜等黃色食物健脾胃、補充元氣，也可以喝些鹹綠豆湯（加一點點鹽），清肝火、去溼氣，腳比較不會腫、喉嚨也不會太乾燥，就不易長針眼、長痘子、皮膚不好。

國學老師彭繼祖表示，芒種，「忙著種」，修行如種田，以「修心」為主。不要急、不要燥，讓自己心柔和、氣平靜。（記者胡如虹攝）國學老師彭繼祖表示，芒種，「忙著種」，修行如種田，以「修心」為主。不要急、不要燥，讓自己心柔和、氣平靜。（記者胡如虹攝）

彭老師表示，進入農曆五月「五濁惡月」，濁氣從地底升起，呼吸道易受感染。天熱皮毛張開，切忌大汗淋漓，否則傷到心氣、人就虛脫。若有大量流汗，要多補充水份；水中加些鹽、補充電解質，也可避免抽筋。而心經與小腸經互為表裡，現在是小腸經的修復期，氣弱的人容易發生疝氣、痔瘡。小腸經通到眼睛，血管彈性較差、血路不通時，容易眼睛乾澀、眼睛長針眼。

流汗、水喝得少、天氣又悶溼時，女生容易發生尿道炎、膀胱炎，發炎產生病變就高燒不退。不能憋尿，要經常補充水份。身體溫度調節不良，會從肺經影響到胃，胃不舒服時，心臟就亂跳。因為芒種對應胸椎第6椎，大約在胃的正後方；如果情緒、飲食習慣不能柔和，木剋土（胃），容易神經性胃炎、消化不良、胃灼熱。

另外胃與心臟靠近，胃不舒服、心臟就亂跳，胃卡到了、心跳就好像快停止。所以要讓自己心柔和、氣平靜、心平氣和。這個節氣的保健重點在預防中暑，適時補充水分。如果有中暑跡象，就刮背痧釋放內熱，拍髖骨及委中穴調整氣血，或者用刮痧板刮大姆指「少商穴」。

大汗不止、汗收攝不住、盜汗時，喝些蓮心茶，清心解火，止盜汗且有助於安眠，夏天喝效果特別好。平時多刮「養老穴」將眼睛的垃圾經由小腸經導引出去，通暢眼睛血管，並可明目。

彭老表示，心經修復期只有2個月，心氣弱是必然的發生，每天揉捏腋下的「極泉穴」助心經氣血活絡，對頭痛、落枕、肩膀緊、胸口痛、精神不濟的緩解也有助益。

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