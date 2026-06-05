徐乃麟爆設局整人！吳姍儒被炎亞綸逼接「大尺度哺乳片」驚呆

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟主持YouTube節目《告訴乃論》最新一集邀請到炎亞綸擔任來賓，聯手設局透過電話挑戰藝人好友反應極限，徐乃麟這次將「整人魔爪」伸向吳姍儒，節目中兩人假借有電影金主指定邀約試圖說服身為媽媽的吳姍儒接演一部帶有「大尺度哺乳畫面」的電影作品。

徐乃麟（右）邀請炎亞綸擔任嘉賓。（大浪娛樂提供）

吳姍儒得知內容甚至涉及裸露鏡頭當場傻眼，忍不住崩潰大喊：「炎亞綸你是瘋了嗎！」完全不敢相信炎亞綸竟然會認真詢問自己這樣的工作邀約。

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徐乃麟與炎亞綸還加碼表示，片中還會安排與演藝圈資深前輩的大尺度親密戲。原本吳姍儒一度以為對象是戴立忍，沒想到兩人下一秒竟脫口說出「許效舜」，讓她不可置信直呼：「太神聖了吧！」荒謬發展笑翻全場。

徐乃麟（左）與炎亞綸錄製《告訴乃論》電話整人企劃，聯手設局挑戰藝人好友反應極限。（大浪娛樂提供）

《告訴乃論》近期頻道表現持續升溫，其中「最敢嘴素人」系列前進KTV包廂與民眾大玩吹牛，單集突破22萬觀看，影片曝光次數更高達351萬。錄影途中甚至有民眾主動攔下徐乃麟，邀請進包廂一起玩遊戲，節目自然互動與臨場效果意外成為觀眾最愛看點之一。

節目也邀請韓籍啦啦隊成員南珉貞、金泰琳、李貞潤與球團MC Travis挑戰「終極密碼」、「愛的小手」等經典綜藝橋段，也創下超過12萬觀看成績，影片曝光次數更高達158萬，韓籍啦啦隊被嚇到花容失色的反應更在社群上掀起熱烈討論。

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