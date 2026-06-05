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娛樂 電影

《後室》北美6天飆破1億美金 直接登頂A24史上最賣座電影

電影《後室》在北美上映6天就突破1億美金大關。（采昌提供）電影《後室》在北美上映6天就突破1億美金大關。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「金獎製造機」A24推出現象級驚悚懼作《後室》，在北美上映後掀起現象級票房熱潮，短短6天便突破1億美金（約台幣31.48億元）票房，已正式成為A24北美影史最賣座電影，展現驚人的市場爆發力。

《後室》改編自導演凱恩帕森斯爆紅全球的同名網路短片系列，年僅20歲的他並非電影科班出身，而是從YouTube一路累積創作經驗與影像技術，如今憑藉本片成為北美票房史上最年輕的週末冠軍導演，也讓「網路創作者進軍主流電影」再度成為焦點。

電影《後室》讓YouTube出身的導演凱恩帕森斯一戰封神，電影上映後持續打破各種紀錄。（采昌提供）電影《後室》讓YouTube出身的導演凱恩帕森斯一戰封神，電影上映後持續打破各種紀錄。（采昌提供）

身兼監製的恐怖片導演溫子仁也指出，YouTube正在改變電影人才的養成方式。他認為，這些創作者在有限資源下學習敘事與吸引觀眾，本質上與過去透過短片與影展起家的年輕導演並無不同。他更形容：「YouTube就像一個電影節，只是創作者可以直接把作品送到全球觀眾面前。」

在口碑與話題雙雙推動下，《後室》不僅成為今年最受矚目的恐怖片之一，也被視為YouTube世代創作者正式進軍好萊塢主流市場的重要里程碑。電影全台上映中，目前票房已突破台幣3550萬。

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