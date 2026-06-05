自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

進軍AV圈？王俐人鬆口給答案 認收男網友私密照「親回給評分」

王俐人今（5）日出席生技品牌的潤滑液新品發表會，大方談論情趣話題。（記者陳奕全攝）王俐人今（5）日出席生技品牌的潤滑液新品發表會，大方談論情趣話題。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕王俐人今（5）日出席生技品牌的潤滑液新品發表會，大方談論情趣話題。而她4月在成人平台SWAG開兩場直播還掀起高關注，至於是否會藉此進軍AV圈，王俐人堅定表示沒辦法，「這個就不用說了，我沒有辦法，唯美的露我可以，但我沒辦法在這麼多人面前有那個感受，也裝不出來，所以我也很佩服女優這個行業。」

被問到是否會藉此進軍AV圈，王俐人堅定表示沒辦法。（記者陳奕全攝）被問到是否會藉此進軍AV圈，王俐人堅定表示沒辦法。（記者陳奕全攝）

王俐人近期常上各種直播，在鏡頭前落落大方，也不避諱談性，她還提到會有網友問她可不可以傳私密照給她看，「他們都很客氣，有的可能只是想要第三方的看法，我不會介意，我有收到一個弟弟的，我有回他長得很漂亮，很挺很直。」並笑說滿分10分的話應該有8、9分。

而王俐人近期到巴里島度假分享性感泳裝照，但卻引來酸民嘲諷「眼睛雙眼皮老態像樓下老阿姨，皮膚也沒彈性垮垮的。」面對外貌批評，王俐人不僅沒動怒，反而正面迎擊，幽默自嘲：「能身體健康我就很感恩，話說眼睛真的下垂了！年輕時是吊的。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中