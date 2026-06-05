進軍AV圈？王俐人鬆口給答案 認收男網友私密照「親回給評分」

王俐人今（5）日出席生技品牌的潤滑液新品發表會，大方談論情趣話題。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕王俐人今（5）日出席生技品牌的潤滑液新品發表會，大方談論情趣話題。而她4月在成人平台SWAG開兩場直播還掀起高關注，至於是否會藉此進軍AV圈，王俐人堅定表示沒辦法，「這個就不用說了，我沒有辦法，唯美的露我可以，但我沒辦法在這麼多人面前有那個感受，也裝不出來，所以我也很佩服女優這個行業。」

被問到是否會藉此進軍AV圈，王俐人堅定表示沒辦法。（記者陳奕全攝）

王俐人近期常上各種直播，在鏡頭前落落大方，也不避諱談性，她還提到會有網友問她可不可以傳私密照給她看，「他們都很客氣，有的可能只是想要第三方的看法，我不會介意，我有收到一個弟弟的，我有回他長得很漂亮，很挺很直。」並笑說滿分10分的話應該有8、9分。

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而王俐人近期到巴里島度假分享性感泳裝照，但卻引來酸民嘲諷「眼睛雙眼皮老態像樓下老阿姨，皮膚也沒彈性垮垮的。」面對外貌批評，王俐人不僅沒動怒，反而正面迎擊，幽默自嘲：「能身體健康我就很感恩，話說眼睛真的下垂了！年輕時是吊的。」

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